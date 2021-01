Otterbach – Am 02.01.2021 erfolgte der erste Einsatz des mobilen Impfteams MIT im Landkreis.

Das Seniorenheim der Senium Seniorenhilfe GmbH in Otterbach hat als erste Einrichtung Impfbereitschaft erklärt und intern alle Voraussetzungen erfüllt. 115 Personen wurden auf freiwilliger Basis geimpft. Dabei wurden sowohl Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Pflegepersonal geimpft.

Der Impfstoff für die erste Impfreihe in Otterbach konnte am Vortag beim Impfzentrum in Ludwigshafen abgeholt werden. Das Serum wurde im Impfzentrum in Kaiserslautern aufgetaut und im Kühlschrank gelagert. Dort kann das Serum 120 Stunden nach der Entnahme aus dem Trockeneis bei 2 bis 7 Grad gekühlt vorgehalten werden.

Birgit Lezim ist die erste Apothekerin, die den Dienst im Impfzentrum aufgenommen hat. Sie überwacht und dokumentiert die Weitergabe des Serums und ist für die Aufbereitung zuständig. Sie hat die Lieferung des Serums in das Seniorenheim selbst übernommen und vor Ort das Serum in den Ampullen verdünnt, um die Spritzen für die Impfung aufzubereiten. Pro Ampulle Serum können fünf bis sechs Impfeinheiten aufbereitet werden. Der Umgang mit dem Impfserum erfordert eine sensible Handhabung, neben der Überwachung der Kühlung muss nach der Aufbereitung der Impfdosis jegliche Erschütterung des aufbereiteten Serums vermieden werden. Bei den Impfungen ist medizinische Betreuung immer auch durch einen Arzt oder eine Ärztin vor Ort gewährleistet.

„Ich bin froh, dass wir heute endlich mit den ersten Impfungen starten können, denn jeder Tag zählt“,

betonte Landrat Ralf Leßmeister, der den ersten Einsatz des Impfteams begleitete.

Die MIT werden vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes gestellt und wurden von der Landesregierung beauftragt, direkt mit den Seniorenheimen Kontakt aufzunehmen und die Terminkoordination und Überprüfung der Impfbereitschaft zu übernehmen. Nach Angaben des Impfkoordinators Tobias Metzger liegen für vier weitere Seniorenheime die kompletten Antragsunterlagen vor und werden zurzeit vom DRK-Landesverband auf Vollständigkeit überprüft. Voraussichtlich können Anfang der kommenden Woche über die Mobilen Impfteams des DRK in Kaiserslautern das DiakonissenHaus am Stadtpark sowie das AWO Alex-Müller-Heim und im Landkreis das ASB Seniorenzentrum in Otterberg und das Alten- und Pflegeheim „Haus Waldkrone“ in Bruchmühlbach-Miesau mit Impfungen versorgt werden.