Haßloch: Nicht angemeldete Versammlung am Rathausplatz

Haßloch (ots) – Bei der Polizei Haßloch wurde am Montag 21.12.2020 bekannt, dass sich am Abend mehrere Personen am Rathausplatz versammeln wollen. Eine Versammlung war zuvor nicht angemeldet worden. Am Rathausplatz konnten um 18:15 Uhr 10 Personen festgestellt werden. Die Personen hielten den vorgegebenen Mindestabstand nicht ein, trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen und stammten aus verschiedenen Haushalten.

An der Treppe zur Kirche standen Teelichter und es waren Flyer ausgelegt, die zum Handeln gegen die Corona-Maßnahmen aufriefen. Von allen wurden die Personalien festgestellt. Dabei musste ein 45-Jähriger nach Ausweispapieren durchsucht werden. Sein 21-jähriger Sohn machte zunächst keine und später falsche Angaben.

Als der 21-Jährige zu Identitätsfeststellung zum Streifenwagen gebracht werden sollte, schlug er nach den Beamten. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Beamter verletzte sich dabei leicht, war aber weiter dienstfähig. Der 45-jährige Vater musste ebenfalls zu Boden gebracht werden, da er seinem Sohn zu Hilfe eilen wollte. Er schrie dabei herum und beleidigte die Polizeibeamten.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde allen Personen ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen. Der 21-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstandes verantworten. Gegen den 45-Jährigen wird wegen Beleidigung ermittelt. Gegen die anderen Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstöße gegen die 14. Corona-Bekämpfungsverordnung eingeleitet.

