Gudensberg (ots) – Am Freitagabend 18.12.2020 gegen 19 Uhr hatte ein 49-jähriger Ponybesitzer im Ziegerich, seine 20-jährige Ponystute im Pferdestall in ihre frei zugängliche Box eingesperrt. Zu diesem Zeitpunkt war das Pony noch unverletzt. Am Samstagmorgen 19.12.2020 gegen 08.30 Uhr stellte der Besitzer fest, dass die Ponystute mit einem Stockmaß von 120 cm an beiden Hinterbeinen blutende Schnittverletzungen hatte.

An den Vorderseiten beider Hinterbeine, zwischen Sprunggelenk und Huf, befanden sich mehrere ca. 20-25 cm lange senk- und waagerecht verlaufende Schnitte.

Unmittelbar neben der Boxentür des Ponys fand der Besitzer ein Hufmesser, welches aus der unverschlossenen Futterküche des Pferdestalles stammte. Möglicherweise wurden die Verletzungen mit diesem Hufmesser durch unbekannte Täter beigebracht.

Eine Selbstverletzung in der Pferdebox wurde durch die ermittelnden Beamten und den Ponybesitzer ausgeschlossen, da die Box von innen vorbildlich mit Gummimatten ausgekleidet ist.

Die Melsunger Polizei ermittelt nun wegen des Zufügens von erheblichen Schmerzen oder länger anhaltenden Leiden gemäß § 17 Nr. 2 TierSchG.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

