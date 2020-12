Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit entwendetem Pkw

Harxheim (ots) – Am Samstag 19.12.2020 um 02.14 Uhr meldeten Knallzeugen / Anwohner einen Verkehrsunfall. Der später ermittelte Beschuldigte (männlich, 23 Jahre aus Mainz) befuhr mit einem PKW und einer 20-jährigen Frau, ebenfalls aus Mainz, die L 425 aus Mainz kommend in Richtung Harxheim.

Am Ortseingang Harxheim verlor er in einer Fahrbahnverschwenkung die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort über den Gehweg und kam in einem aufgeschüttetem Erdhaufen zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin, die vermutlich beide unter Alkohol- /Betäubungsmitteleinfluss standen, konnten selbstständig das stark beschädigte Fahrzeug verlassen und entfernen sich fußläufig von der Unfallstelle.

Dieser Vorgang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden.

Auf Grund der Personenbeschreibung konnten die beiden Insassen wenige Minuten später im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beide Personen wiesen leichte Verletzungen auf, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen dürften. Durch einen hinzugerufenen RTW wurden sie unter polizeilicher Begleitung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Er ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das geführte Kfz. entwendet war, mit falschen (nicht mehr auf einen PKW ausgegebene, sondern mittlerweile auf ein Leichtkraftrad ausgegebene) Kennzeichen versehen und geführt wurde. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf ca. 2.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei in Oppenheim sucht in diesem Zusammenhang unter der 06133-9330 nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Diebstahl beider amtlichen Kennzeichen an geparktem Pkw

Mommenheim (ots) – Im Zeitraum von 16.12.2020 um 09 Uhr bis 19.12.2020 um 09.30 Uhr wurden an dem Pkw Seat Alhambra des geschädigten 39-jährigen Mommenheimers beide amtlichen Kennzeichen abmontiert und entwendet. Der Van stand in der Straße Im Rosengarten.

Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen oder andere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Verdacht der Unterschlagung

Bingen (ots) – Nachdem die 42-jährige Geschädigte ihr Fahrzeug am 18.12.2020 gegen 14 Uhr im Parkhaus am City-Center abstellt, lässt sie versehentlich ihre Geldbörse auf dem Fahrzeugdach liegen und verlässt das Parkhaus in Richtung Fußgängerzone. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, befindet sich die Geldbörse nicht mehr an Ort und Stelle.

Die Polizei in Bingen bittet Zeugen um Hinweise.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am Sonntag 20.12.2020 gegen 00:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in Gensingen/Am Kieselberg, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrstüchtigkeitsüberprüfung wurden von den Beamten Anzeichen auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss erkannt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht.

Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

Nierstein-Schwabsburg (ots) – Der PKW (silbern, Peugeot Partner) des geschädigten 50-jährigen Niersteiners wurde am Samstag 19.12.2020 gegen 9 Uhr ordnungsgemäß in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 12 Uhr bemerkte der Halter, dass sein Fahrzeug an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher stand vermutlich vor dem beschädigten PKW und touchierte diesen beim Rückwärtsausparken.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots) – Am Freitag 18.12.2020 gegen 08 Uhr stellt die 24-jährige Geschädigte ihren Pkw, einen grauen Audi A1, auf dem Parkplatz des ehemaligen Racke-Gelände in Bingen ab. Als sie gegen 10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie mehrere Kratzer über die gesamte Beifahrerseite fest.

Augenzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.