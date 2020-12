Vor der Wohnungstür mit Schusswaffe bedroht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 20.12.2020, kam es vor einer Wohnung im Stadtteil Mitte in Ludwigshafen am Rhein zu einer Auseinandersetzung zwischen 4 Personen. Hierbei wurden die beiden Geschädigten durch 2 Männer mit einer Schusswaffe bedroht. Bis zum Eintreffen der Polizei war es den Tätern zunächst möglich die Flucht zu ergreifen.

In Tatortnähe konnten sie jedoch durch die Beamten festgestellt, festgenommen und auf die Polizeidienststelle verbracht werden. Bei der mitgeführten Schusswaffe handelte es sich um eine ungeladene Druckluftwaffe, welche sichergestellt wurde. Die Männer mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und müssen sich nun wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung verantworten.

Mofafahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstagnachmittag 19.12.2020, wurde ein 24-Jähriger auf einem Mofa im Stadtteil Mundenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, wurden an dem Mofa technische Veränderungen vorgenommen, sodass dies nunmehr eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 55km/h erreicht. Außerdem war der Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und hatte am Vortag Betäubungsmittel konsumiert.

Letztlich wurde dem jungen Mann auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und das Mofa sichergestellt. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Einbruch in Kiosk mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht von Freitag 18.12.2020 auf Samstag 19.12.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Oppauer Straße in Ludwigshafen. Durch das gewaltsame Einwirken der Täter und des entwendeten Diebesguts, entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2

unter Tel: 0621-963 2222 zu melden.