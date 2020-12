Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren, Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Straße, Donnerstag, 17.12.2020, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(mv) Eine Stunde Abwesenheit der Wohnungseigentümer reichten Einbrechern am

Donnerstagabend zwischen 18:30 und 19:30 Uhr aus, um in eine Wohnung in

Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Straße, einzubrechen. Die unbekannten Täter

schlugen in einem Mehrfamilienhaus die Fensterscheibe einer Wohnung ein und

gelangten so das Wohnungsinnere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und

nahmen Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Die Täter

konnten unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher festgenommen, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 18.12.2020, 02:15 Uhr

(mv) Insgesamt drei Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in

eine Kindertagesstätte am Kurt-Schumacher-Ring einzubrechen. Dafür gingen zwei

der Täter an das Objekt heran, schoben einen Rollladen nach oben und versuchten

ein Fenster aufzuhebeln. Der dritte Täter stand „Schmiere“. Ein Zeuge

beobachtete dies und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der

Funkstreifenwagen konnten zwei der drei Täter unerkannt flüchten. Derjenige,,

der offensichtlich Schmiere stand, konnte angetroffen und festgenommen werden.

Das 3. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2340 zu melden.

Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Mannstaedtstraße, Donnerstag, 17.12.2020, 09:40 Uhr

(mv) In der Mannstaedtstraße in Wiesbaden kam es am Donnerstagmorgen gegen 09:40

Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte

Täter kletterten auf den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung und

hebelten dort die Balkontür auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und konnten

Schmuck und Uhren im Wert von einigen Tausend Euro auffinden und an sich nehmen.

Anschließend verließen die Täter die Wohnung wieder über den Balkon und

flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat,

bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Pkw entwendet, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Donnerstag, 17.12.2020 17:00 bis Freitag, 18.12.2020, 02:25 Uhr

(mv) Zwischen Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Freitagfrüh, 02:25 Uhr,

entwendeten Diebe von einem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Ring einen grauen

Firmenwagen (VW Polo) mit dem Kennzeichen WI-CY 46. Wenige Stunden zuvor hatten

unbekannte Täter bereits ein anderes Fahrzeug der geschädigten Firma in der

Charles-de-Gaulle-Straße aufgebrochen und den darin deponierten Schlüssel für

den später gestohlenen VW daraus entwendet. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder den

Aufenthalt des Autos geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Falscher Polizist – Betrug vereitelt, Wiesbaden, Donnerstag, 17.12.2020, 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(mv) Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte Donnerstagmittag ein

Vermögensschaden von mehreren Tausend Euro verhindert werden. Ein 82-jähriger

Mann betrat am Donnerstagmittag in Wiesbaden eine Bankfiliale und wollte einen

großen Betrag Bargeld abheben. Der Bankangestellte wurde stutzig und befragte

den Herrn nach dem Grund der Abhebung. Der Senior gab an, dass er von der

Polizei telefonisch dazu aufgefordert worden wäre. Angeblich sei eine ältere

Frau in seiner Nachbarschaft ausgeraubt worden. Das Gespräch kam dann auf

Falschgeld und die Aufforderung, sein Geld abzuheben. Man wolle von Seiten der

Polizei die Banknotennummern überprüfen. Die, von dem aufmerksamen

Bankangestellten verständigte Kriminalpolizei konnte den 82-Jährigen darüber

aufklären, dass es sich hierbei um einen fingierten Anruf von Betrügern

handelte, die nur auf sein Geld aus waren. Ihm wurde weiter erklärt, dass ihm

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einem weiteren Gespräch

erzählt worden wäre, dass es sich um Falschgeld handelt und die Polizei dies

sicherstellen müsste. Er wurde darüber aufgeklärt, dass sich die echte Polizei

niemals nach den Vermögenswerten erkundigen und Menschen dazu auffordern würde,

Geld von der Bank abzuheben. Der Mann wurde anschließend durch die Polizei nach

Hause gebracht.

Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Wiesbaden, Bleichstraße, Donnerstag, 17.12.2020, 21.45 Uhr

(mv) Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Bleichstraße in

Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung, bei der vier oder fünf Personen auf eine

Person einschlugen. Eine Gruppe, bestehend aus vier oder fünf jungen Männern,

soll mit einem 18-Jährigen auf dem Gehweg in der Bleichstraße in Streit geraten

sein. In dessen Verlauf soll der Geschädigte von einem aus der Gruppe mit der

Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Als der junge Mann zu Boden ging,

sollen auch die anderen Mitglieder der Gruppe auf den am Boden Liegenden

eingeschlagen und eingetreten haben. Der Geschlagene erlitt leichte

Verletzungen. Die Gruppe der Schläger entfernte sich danach. Der Haupttäter der

Gruppe wird beschrieben als männlich, ca. 20 bis 23 Jahre alt, ca. 170 cm groß

und soll kurze, schwarze Haare haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke.

Von den restlichen Mitgliedern der Gruppe ist lediglich bekannt, dass einer ein

rotes T-Shirt und ein weiterer eine schwarz-graue Mütze trug. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 in

Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, Wiesbaden, Berliner Straße, Donnerstag, 17.12.2020, 11:27 Uhr

(mv) Am Donnerstagvormittag kam es in Wiesbaden auf der Berliner Straße zu einem

Verkehrsunfall zwischen drei Autos, bei dem zwei Personen leicht verletzt

wurden. Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem weißen Dacia Duster die

Berliner Straße in Richtung Innenstadt, als vor ihm fahrende Autos aufgrund der

seit gestern neu in Betrieb genommenen Ampel anhalten mussten. Der 50-Jährige

erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf einen vor ihm befindlichen

roten Mitsubishi auf, welcher durch die Aufprallwucht auf einen davorstehenden

schwarzen BMW geschoben wurde. Der 19-jährige Beifahrer in dem Mitsubishi und

die 49-Jährige Fahrerin des BMW wurden beim Aufprall leicht verletzt. Beide

verletzten Personen wurden zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus

gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Handy gestohlen, Taunusstein, Wehen, Aarstraße, Donnerstag, 17.12.2020, gegen 16:00 Uhr

(ka)Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag das Handy eines

57-Jährigen in Taunusstein-Wehen gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten betrat

der Mann gegen 16:00 Uhr das Ladengeschäft in der Aarstraße und sprach ihn

zunächst in englischer Sprache an, ob der 57-Jährige spanisch sprechen könne.

Nachdem der Geschädigte dies verneinte, soll der Täter im weiteren Verlauf einen

Katalog genommen und diesen anschließend über den Verkaufstresen auf den

Schreibtisch des 57-Jährigen gelegt haben. Nachdem der Unbekannte den Laden

schließlich verließ, bemerkte der Geschädigte nur kurze Zeit später, dass sein

goldfarbenes Smartphone der Marke „Samsung Galaxy A8“ gestohlen worden war. Den

Angaben des 57-Jährigen zufolge soll der Täter etwa 30 Jahre alt und ca. 1,80

Meter bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Er habe eine breite Statur, dunkle

krause Haare, einen Vollbart und buschige dunkle Augenbrauen gehabt. Gekleidet

sei der Mann mit einer beigen Jeanshose, einer blauen und breiten Winterjacke

sowie einem blauem Einmal-Mundschutz gewesen. Die Polizei in Bad Schwalbach hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen

Hinweisen zum beschriebenen Täter unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Diebstahl und Sachbeschädigung im Neubau – Zeugen gesucht, Idstein, Marie-Curie-Straße, Mittwoch, 16.12.2020, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 17.12.2020, 08:00 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwochabend bis zum

Donnerstagmorgen ein Regenfallrohr von einem Neubau in Idstein gestohlen und

darüber hinaus einen Sachschaden verursacht. Derzeitigen Ermittlungen zufolge

begaben sich die Täter zum Neubau des 45-jährigen Geschädigten in der

Marie-Curie-Straße und entwendeten ein Regenfallrohr. Zudem verursachten die

Unbekannten einen Sachschaden, indem sie ein Elektrogerät innerhalb des Hauses

beschädigten und mit Hilfe eines Gartenschlauchs Wasser an das Fundament des

Neubaus laufen ließen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die

ermittelnde Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu wenden.

Alkoholisiert in Mauer gefahren, Hünstetten, Strinz Trinitatis, Panroder Straße, Freitag, 18.12.2020, gegen 00:15 Uhr

(ka)Ein 24-Jähriger ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Strinz

Trinitatis mutmaßlich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums mit seinem Pkw

in eine Mauer gefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der junge Mann

gegen 00:15 Uhr mit seinem BMW der 3er Reihe die Steinbachstraße und bog nach

rechts in die Panroder Straße ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach

links von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf gegen eine

Backsteinmauer. Die herbeigerufene Streife der Polizeistation Idstein führte im

Zuge der Unfallaufnahme einen vorläufigen Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen

durch, der bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt wurde.

Aufgrund des positiven Alkoholtests von gemessenen zwei Promille, wurde der Mann

zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und

anschließend wieder entlassen. Der Führerschein sowie der BMW des 24-Jährigen

wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Mietwagen beschädigt und geflüchtet, Idstein, Wörsdorf, Wallbacher Straße, Mittwoch, 16.12.2020, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 17.12.2020, 05:00 Uhr

(ka)Das von einem 21-jährigen Idsteiner gemietete Fahrzeug ist in der Zeit von

Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen von einem bislang unbekannten Autofahrer

in Wörsdorf beschädigt worden. Der Geschädigte stellte nach seiner Rückkehr an

dem zuvor in der Wallbacher Straße abgestellten Opel Corsa fest, dass der Wagen

frische Schäden im Frontbereich aufwies. Der Gesamtschaden am Mietfahrzeug

beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich

mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 zu wenden.