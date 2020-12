Lambrecht: Weihnachtliche Besinnung im AWO Seniorenhaus mit dem Landespolizeiorchester

Lambrecht – Zwei Musiker des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz waren am Freitag, 18.12.2020, zu Gast im Seniorenhaus der Arbeiterwohlfahrt in der Klostergartenstraße.

Nach einem Trompeten- und Klarinettenduo am Montag und Mittwoch waren heute zwei Posaunisten nach Lambrecht gekommen, Reinhold Mai und Götz Kolbe-Maliwan.

Seit dem 06. Mai 2020 spielen Ensembles des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in rheinland-pfälzischen Seniorenhäusern und Pflegeeinrichtungen, um den Menschen in dieser schwierigen Zeit eine kleine Freude zu bereiten. Über 550 kleine Konzerte wurden bisher im Land Rheinland-Pfalz für Senioren und Senioren gespielt. Reinhold Mai sagte:

„Wir wollen Ihnen als Repräsentant der rheinland-pfälzischen Polizei den Alltag ein wenig versüßen.“

Die beiden Berufsmusiker brachten deutsche und internationale Weihnachtslieder mit, u.a. Alle Jahre wieder, Vom Himmel hoch, Leise rieselt der Schnee, Deck the hall, We wish you a merry christmas.

Noch bis am Mittwoch spielen Duos des Landespolizeiorchesters in Seniorenhäusern. Ab 7. Januar 2021 sind weitere Konzerte in Kleinbesetzung geplant.