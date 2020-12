Rheinland-Pfalz: Kramp-Karrenbauer und Baldauf sprechen am 10. Dezember 2020 über Zukunft von US-Truppen im Land

Mainz – Ob Eifel oder Pfalz, ob Spangdahlem oder Ramstein – kein anderes Bundesland ist aufgrund der jahrzehntelangen Präsenz amerikanischer Soldatinnen und Soldaten sowie ihrer Familien so eng mit den USA verbunden wie Rheinland-Pfalz. In vielen Regionen des Landes sind die US-Streitkräfte Arbeitgeber und Freund zugleich. Die amerikanische Kurskorrektur, der US-Kongress möchte den vom amtierenden Präsidenten Donald Trump geplanten massiven Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland blockieren, hat Einfluss auf Rheinland-Pfalz und die Regionen vor Ort. Darüber möchte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, mit der Bundesministerin für Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, in einer Videokonferenz sprechen.

Zur virtuellen Veranstaltung unter dem Titel „Zwischen Sicherheitsarbeit und Freundschaft: US-Truppen in Rheinland-Pfalz“ am Donnerstag, 10. Dezember 2020, 19 bis 20 Uhr, sind auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Bitte melden Sie sich unter tobias.diehm@cdu.landtag.rlp.de oder 06131 208 3314 an. Die Veranstaltungsinformationen werden nach Anmeldung verschickt.