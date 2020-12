Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 08.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.12.2020 gegen 13:00 Uhr konnte am Obermarkt in Bad Dürkheim der Fahrer eines Mitsubishi Galant einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Beim Aussteigen musste sich der 58-jährige Fahrer an seinem Fahrzeug festhalten, da er beinahe umgekippt wäre. Weiterhin machte er einen stark benommenen Eindruck und konnte den Ausführungen der Polizeibeamten nur schwer folgen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Wachenheim: Starke Rauchentwicklung

Wachenheim (ots) – Am 07.12.2020 gegen 13:00 Uhr wurde durch Zeugen eine starke Rauchentwicklung in einem Wingert in Wachenheim gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass dort ein Winzer Rebstöcke verbrannte. Eine amtliche Genehmigung konnte er vorlegen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr durch das Feuer.

Haßloch: Marihuana gefunden

Haßloch (ots) – Drei junge Leute, die nachts um halb drei (8. Dezember 2020, 2:30 Uhr) mit ihrem Auto an der Sieben-Pfeiffer-Realschule in Haßloch standen, nahm eine Streife der Polizei genauer unter die Lupe. Der deutliche Marihuanageruch ließ keinen Zweifel, dass hier was nicht stimmt. Bei einem 22-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim und im Auto der 20-jährigen Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis fanden die Beamten wenige Gramm der Cannabisblüten. Auf dem Boden lag noch ein gedrehter Joint, der niemandem gehören wollte. Gegen die beiden wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Haßloch: Rentner reagiert vorbildlich

Haßloch (ots) – Nicht hinters Licht führen, lassen hat sich ein Rentner aus Haßloch am Donnerstagmittag (7. Dezember 2020, 11:40 Uhr) von einem betrügerischen Anrufer. „Er sei von Microsoft und es gebe ein Problem mit dem Computer“, so der Mann am anderen Ende der Leitung. Erst in der vergangenen Woche las der 83-Jährige davon dieser Masche in der Zeitung und beendete das Gespräch. Die Polizei Haßloch warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern, deren Ziel es ist, Zugriff auf den Computer zu bekommen. Betroffenen können sich an die Polizei Haßloch wenden unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):