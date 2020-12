Einbruch in Warenlager – Täter stehlen Bargeld

Neuental-Zimmersrode (ots) – 01.12.2020, 16:45 Uhr bis 02.12.2020, 08:40 Uhr – In ein Warenlager in der “Appelwiese” brachen unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag 01.12.2020 bis Mittwochmorgen 02.12.2020 ein und stahlen Bargeld.

Die Täter begaben sich zu dem Warenlager und brachen dort eine Tür auf.

Nachdem sie in das Lager gelangten, brachen sie eine weitere Tür zu Verkaufsraum auf.

Aus dem dortigen Kassenbereich stahlen die Täter das zuvor entdeckte Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Werkzeuge und Maschinen aus Geräteschuppen gestohlen

Neuental-Bischhausen (ots) – 29.11.2020, 15:00 Uhr bis 30.11.2020, 16:00 Uhr – Garten- und Baugeräte im Wert von 2.000 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag aus einem Geräteschuppen. Die Täter begaben sich auf das Gelände eines Hofes “An der Schwalm” und dort zu dem frei zugänglichen Geräteschuppen. Sie brachen das Vorhängeschloss auf und begaben sich in den Schuppen. Hier stahlen sie eine Motorsense, eine Kettensäge, zwei Schweißgeräte sowie einen Stemmhammer.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 5 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

