Zivilstreife nimmt mutmaßlichen Dealer mit Heroin fest

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Zivilbeamte der Operativen Einheit der Kasseler Polizei haben am Dienstagnachmittag 01.12.2020 einen mutmaßlichen Drogendealer im Vorderen Westen gefasst. Die Beamten hatten das verdächtige Treiben des 39-Jährigen aus Kassel gegen 15 Uhr im Bereich der Samuel-Beckett-Anlage beobachtet und ihn daraufhin kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatten sie den richtigen Riecher gehabt.

Bei dem 39-Jährigen fanden sie fünf Plomben mit insgesamt rund fünf Gramm Heroin. Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten fündig. Dort stellten sie knapp vier Gramm Heroin und über 300 Gramm Streckmittel sicher. Den 39-Jährigen entließen die Beamten erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Gegen ihn wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Frau von Unbekanntem belästigt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (Hessen) (ots) – Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurde eine 33-Jährige aus Borken am Dienstagabend 01.12.2020 von einem Unbekannten sexuell belästigt. Auf dem Weg zum Bahnsteig folgte der Mann der Frau zuerst. Dann kam er der 33-Jährigen immer näher und fasste ihr ans Gesäß. Als der Täter nicht aufhörte, die Frau zu bedrängen, schrie sie laut um Hilfe.

Sowohl eine 27-jährige Reisende als auch ein 20-jähriger Soldat schritten beherzt ein und stellten sich dem Unbekannten entgegen. Daraufhin flüchtete der Mann.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 40 Jahre alt, ungepflegt, bekleidet mit schwarzer Mütze, blauem Parka und Jogginghose, ca. 1,75 m groß.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen gesucht. Hinweise zu der Tat sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nummer 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de.

Unfallflucht vor Kirche – Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag 30.11.2020 in Oberzwehren ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug in der Straße “Unter dem Riedweg” auf noch unbekannte Art und Weise gegen einen geparkten grauen Audi A 4 Avant gestoßen. Dabei hinterließ er an dem Audi mehrere Dellen und Kratzer am Kotflügel und der Fahrertür.

Ohne sich jedoch um den Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Wann genau sich der Unfall ereignete, ist momentan noch unklar. Der Audi war zwischen 8:30 Uhr und 15:45 Uhr vor der dortigen Kirche auf dem Parkstreifen geparkt.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Falscher Wasserwerker betrügt und beklaut hochbetagte Seniorin

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Das Opfer eines dreisten Trickbetrügers wurde am Dienstagvormittag 01.12.2020 eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung in der Wilhelmshöher Allee in Kassel. Der Unbekannte hatte gegen 10:45 Uhr bei der Frau in dem Mehrfamilienhaus nahe der Rolandstraße geklingelt und sich als Monteur ausgegeben. Mit dem Vorwand, dringend die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, überrumpelte er die Seniorin und gelangte so in deren Wohnung.

Nachdem er mehrfach verschiedene Wasserhähne aufgedreht hatte, verlangte der vermeintliche Monteur für seine Dienstleistung auch noch Bargeld. Die eingeschüchterte Rentnerin händigte dem Täter daraufhin einen dreistelligen Bargeldbetrag aus, wonach er die Wohnung verließ. Zu allem Übel musste das Opfer kurze Zeit später auch noch feststellen, dass der Unbekannte ihr mehrere hochwertige Schmuckstücke gestohlen hatte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25-30 Jahre, etwa 1,80 Meter groß, mitteleuropäisches Äußeres, sprach akzentfrei Deutsch. Gepflegte Erscheinung, normale Statur, kurze blonde Haare, ordentlich gekleidet, möglicherweise blaue Winterjacke.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, betraut.

Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Trickbetrüger geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100

bei der Kasseler Polizei zu melden.

