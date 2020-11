Versammlungen am „Mahnmal Feld des Jammers“

Bretzenheim (ots)

Am Sonntag, 22.11.2020, fand am „Mahnmal Feld des Jammers“ in Bretzenheim ein Totengedenken statt, an dem ca. 50 Personen des rechten Spektrums aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen haben. Die Kundgebung verlief friedlich und wurde nach Beendigung der Redebeiträge um 15:40 Uhr beendet.

Gegen die Versammlungsleiter wurden Strafanzeigen erstattet, da Auflagen der Versammlungsbehörde nicht beachtet wurden.

Gegen fünf Teilnehmer der Veranstaltung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Berauscht und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Kirn (ots)

Am Samstagnachmittag des 21.11.2020 gegen 16:45 Uhr konnte eine Streife der PI Kirn bei einer Verkehrskontrolle einen 39-jährigen Fahrer eines Renault mehrerer Straftaten überführen. Nachdem die Beamten in der Straße „Niederberg“ den 39-jährigen Kirner angehalten hatten, stellten sie zunächst fest, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest auf Cannabisprodukte, Amfetamine sowie Opiate. Bei der Durchsuchung des Fahrers und seines PKW konnten die Beamten neben einer geringen Menge an Cannabisprodukten auch noch eine Schreckschusspistole samt Munition beschlagnahmen. Zu Beweiszwecken wurde dem Fahrer im Kirner Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Renault-Fahrer muss sich nun mehreren Ermittlungsverfahren stellen.