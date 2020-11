Auto aufgebockt und Räder gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in der

Heidestraße von einem Mercedes Viano die Vorderräder gestohlen. Der

Kleintransporter parkte am Straßenrand. Die Diebe montierten die Räder

irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagmittag von dem Wagen ab. Das

Fahrzeug bockten sie hierzu teilweise auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf

mindestens 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat sich ein E-Scooter-Fahrer am

Sonntagabend eingehandelt. Der junge Mann war gegen halb 9 einer Polizeistreife

in der Barbarossastraße aufgefallen. Die Beamten stoppten den Elektroroller und

unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei fiel das drogentypische Verhalten

des 19-Jährigen auf. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht und zum

Urintest gebeten – dieser reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Dem Mann wurde zur genauen Bestimmung der eingenommenen Stoffe und der

Konzentration im Blut eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus wurden bei der Durchsuchung des 19-Jährigen und seiner

Umhängetasche noch ein Tütchen mit einer Marihuanablüte sowie ein sogenannter

Grinder (Zerkleinerer) mit entsprechenden Anhaftungen gefunden und

sichergestellt. Auf den jungen Mann kommen jetzt Konsequenzen wegen Fahrens

unter Drogeneinfluss sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Unfall – Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwischen Rodenbach und Kaiserslautern Einsiedlerhof

ist es am Sonntag gegen 16 Uhr zum Unfall gekommen.

Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Subaru die Straße aus Rodenbach kommend. In

einer Kurve kam ihm nach eigenen Angaben ein weißer Kompaktwagen entgegen.

Dieser fuhr zu weit mittig auf der Fahrbahn, sodass er nach rechts ausweichen

musste.

Er konnte das Auto nicht mehr abfangen und kam unmittelbar am Zaun des

Munitionsdepots zum Stillstand. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Laut dem

23-Jährigen, fuhr vor ihm noch ein grauer Golf, der ebenfalls auf den

Grünstreifen ausgewichen ist, aber weitergefahren sei.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise

zu dem weißen Kompaktwagen beziehungsweise seinem Fahrer geben? Ebenfalls sucht

die Polizei den Fahrer des grauen Golfs. Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfall: Hoher Blechschaden und eine Verletzte

Kaiserslautern (ots) – Blechschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro und eine

Verletzte forderte ein Unfall am Sonntag in der Mainzer Straße. Ein 20-Jähriger

wollte mit seinem Wagen kurz vor 15 Uhr stadteinwärts von der Mainzer Straße

nach links in die Holtzendorfstraße abbiegen. Der Mann beachtete dabei nicht die

Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Sein Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug

der 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam

vorsorglich ins Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |erf

Schwan hält Polizei auf Trab

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich ein alter Bekannter (siehe:

https://s.rlp.de/0BcjX) hielt am Sonntag Polizeibeamte des sogenannten

Altstadtreviers auf Trab. Ein Schwan watschelte über die Landstraße zwischen

Kaiserslautern und Mehlingen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei,

dass das Federvieh im Bereich der Einmündung nach Enkenbach-Alsenborn über die

Fahrbahn laufe. Autofahrer hielten vorsorglich an oder fuhren langsamer. Am

Irish House vorbei spazierte der Schwan in Richtung Kaiserslautern. Alarmierte

Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes Süd / West e. V. und eine Polizeistreife

konnten den Entenvogel vom Fahrweg an einen nahen Weiher treiben. Dort wollte

der Schwan allerdings nicht lange bleiben. Er flog davon und ließ sich auf der

Straße nach Enkenbach-Alsenborn nieder. Von dort watschelte das Gänsetier

wohlbehalten an einen anderen Weiher. Bis der Schwan in Sicherheit war, sperrten

Polizeibeamte zeitweise die Landstraße. |erf

Autoscheibe eingeschlagen – Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte im

Kaiserbergring ein Auto aufgebrochen. Die Diebe schlugen zwei Seitenscheiben

ein. Aus dem Wagen stahlen sie eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, Bankkarte

und Bargeld. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 5.30

Uhr, liegen. Die Polizei ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in

Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Außenspiegel eines PKWs

in der Nadelstraße wurde von unbekannten Täter abgetreten. Entsprechende Spuren

konnten an der Fahrzeugtür und dem Gehäuse gesichert werden. Auch in der

Seilerstraße ließen Vandalen an weiteren Autos ihrer Zerstörungswut freien Lauf:

dort wurden an mehreren Wagen ebenfalls die Außenspiegel abgetreten oder

umgeklappt. Die jeweiligen Dienststellen ermitteln nun. Zeugen, die Hinweise zu

den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in

Verbindung zu setzen (Tel.: 0631/369-0)

Einsatzlage am 21.11.2020 in Kaiserslautern – Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Heute, Samstag, 21.11.2020 waren in Kaiserlautern mehrere

Versammlungen angemeldet. Fünf dieser Versammlungen wurden von der Stadt

Kaiserslautern als zuständige Versammlungsbehörde verboten. Eine Versammlung

wurde am Morgen vom Veranstalter abgesagt.

Trotz des Verbots versammelten sich heute Mittag rund 75 Personen auf dem

Messeplatz in Kaiserslautern. Aufgrund des bestehenden Versammlungsverbots wurde

den Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Eine Person musste kurzzeitig in

Gewahrsam genommen werden, da diese dem ausgesprochenen Platzverweis nicht

nachgekommen war. Im Anschluss versammelten sich ca. 100 Personen auf dem

Marktplatz in Ramstein und wollten dort eine Spontandemonstration durchführen.

Diese Versammlung wurde durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern untersagt. Den

Teilnehmern wurde daraufhin auch für Ramstein ein Platzverweis erteilt.

Kurze Zeit später versammelten sich 26 Personen am Westgate der US-Airbase. Die

Person, die zu dieser verbotenen Versammlung aufgerufen hatte, wurde in

Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das

Versammlungsgesetz eingeleitet. Von den anderen Teilnehmern wurden die

Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme

an einer verbotenen Versammlung gefertigt.

Zu der erlaubten Versammlung „Kaiserslautern hält solidarisch Abstand – Gegen

Verschwörungsgläubige“ auf dem Stiftsplatz kamen rund 40 Teilnehmer. Diese

Versammlung verlief friedlich und wurde nach ca. 20 Minuten vom Veranstalter

beendet.

Das Polizeipräsidium Westpfalz setzt im Nachgang eine Ermittlungsgruppe zur

beweissicheren Aufarbeitung und Verfolgung begangener Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten ein. |eapöa