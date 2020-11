Speyer: Bistum Speyer startet digitalen Adventskalender

Mitarbeiter des Bistums präsentieren in Videos Impulse für den Advent

Speyer – Das Bistum Speyer bietet in diesem Jahr einen digitalen Adventskalender an. „Die Kontaktbeschränkungen machen zurzeit viele Begegnungen unmöglich. Der digitale Adventskalender ist ein alternativer Weg, um sich in dieser nicht einfachen Zeit auf Weihnachten einzustimmen“, erläutert Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge des Bischöflichen Ordinariats.

Hinter jedem Türchen des Adventskalenders verbirgt sich ein kurzer Film. „Wer den digitalen Adventskalender öffnet, kann sich auf spirituelle Impulse, musikalische Leckerbissen, literarische Beiträge, spannende Hintergrundinformationen und praktische Basteltipps freuen, die von Mitarbeitenden des Bistums präsentiert werden. Möglicherweise wird der Advent in diesem Jahr deswegen besonders adventlich und kommt seiner ursprünglichen Bedeutung mehr nahe“, so Franz Vogelgesang.

Der digitale Adventskalender ist Teil des Internetauftritts „Sei Weihnachten dabei“, mit dem das Bistum Speyer viele Angebote, Anregungen und wissenswerte Informationen rund um Advent und Weihnachten gebündelt hat.

Die Internetseite „Sei Weihnachten dabei“:

www.sei-weihnachten-dabei.de

Link direkt zum digitalen Adventskalender:

https://www.bistum-speyer.de/index.php?id=19149