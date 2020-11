Neustadt: Oberbürgermeister Marc Weigel nimmt an der Aktion „Digitaler Vorlesetag 2020“ des Deutschen Städtetages teil

Neustadt an der Weinstraße – Anlässlich des heutigen bundesweiten Vorlesetags hat sich der Deutsche Städtetag entschieden, einen digitalen Aktionstag durchzuführen. Alle Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister waren dazu aufgerufen, online aus Märchenklassikern und aktuellen Kinderbüchern vorzulesen.

Auch Oberbürgermeister Marc Weigel beteiligte sich an der Aktion und las aus dem Märchen „Das Wasser des Lebens“ vor. (Video bis 31.12.2020 online verfügbar)

Alle Videos finden Sie unter: https://www.staedtetag.de/presse/vorlesetag2020#c7174

Info des Deutschen Städtetags:

Bundesweiter Vorlesetag 2020 – Digitaler Aktionstag am 20. November: Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister lesen vor

Zum Bundesweiten Vorlesetag am 20. November 2020 lesen Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister online aus Märchenklassikern und aktuellen Kinderbüchern vor. Zum Aktionstag veröffentlicht der Deutsche Städtetag über 50 Vorlesevideos von Stadtspitzen auf seiner Website. Die Aktion findet in Kooperation mit der Stiftung Lesen, dem Deutschen Bibliotheksverband und Märchenland e. V. statt.

Vorlesen vor Publikum auch in Corona-Zeiten: Zum Bundesweiten Vorlesetag hat der Deutsche Städtetag die Spitzen der deutschen Städte aufgerufen, ihre Lesungen ins Web zu verlegen. Über 50 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister machen mit. Ab Freitag, 20. November, können die Videos unter www.staedtetag.de/vorlesetag2020 angesehen und vor allem angehört werden.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, betont zum Aktionstag: „Das Vorlesen von Geschichten und Büchern eröffnet unseren Kindern die Welt. Sie lernen, die Dinge mit den Augen anderer zu sehen. Sie entwickeln die Lust, selbst weiterzulesen. Das Lesen ermöglicht ihnen, Dinge zu hinterfragen und die Gesellschaft mitzugestalten. Die Be- deutung des Lesens bleibt so ein Leben lang erhalten.“ Dedy weiter: „Für uns ist das Vorlesen keine Generationenfrage, sondern verbindet Jung und Alt. Das Vorlesen kann den Blick für Neues öffnen oder schöne Erinnerungen an Vergangenes wecken.“

Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister lesen aus vielen bekannten und aktuellen Kinderbüchern vor. Aber auch bekannte Märchen wie „Die Bremer Stadtmusikanten“ und Klassiker für Erwachsene wie Friedrich Schillers „Der Handschuh“ sind dabei. Mit der Aktion möchten der Deutsche Städtetag und seine Partner auch Seniorinnen und Senioren sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen erreichen.

Der Bundesweite Vorlesetag

Der Bundesweite Vorlesetag ist seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest und eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Jedes Jahr am dritten Freitag im November setzt der Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten. Eine Übersicht der deutschlandweit stattfindenden Vorleseaktionen gibt es unter: www.vorlesetag.de.