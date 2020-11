Verkehrsunfall – Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am 16.11.2020, zwischen 17 und 18:40 Uhr parkte die 33-jährige Fahrerin eines Opel Astras aus Hauneck auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heinrich-Stephan-Straße. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wurde ihr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass der 26-jährige Fahrer eines VW Golfs aus Bad Hersfeld gegen ihren Pkw gefahren war und sich dann unerlaubt entfernte. Er konnte später ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wildunfall

Niederaula – Am 15.11.2020, gegen 19:50 Uhr, befuhr der 24-jährige Fahrer eines BMWs aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Niederaula in Richtung Beiershausen. Plötzlich querte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall – Von der Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Wartenberg – Am Freitag, den 13. November, gegen 2:50 Uhr, befuhr ein Opel Astra-Fahrer die Landesstraße 3142 von Bad Salzschlirf nach Landenhausen. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.150 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Hünfeld – Am Montag, den 16.11.2020, zwischen 09:45 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Ein Hünfelder hatte zuvor seinen blauen Ford Fiesta auf einer markierten Parkfläche ordnungsgemäß abgestellt. Im vorgenannten Tatzeitraum befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Marienstraße und stieß aus nicht näher bekannten Gründen mit dem Ford Fiesta so zusammen, dass der Spiegel der Fahrerseite, sowie der vordere Kotflügel beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Aus welcher Richtung der Unfallverursacher kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Plakate mit politisch motivierten Inhalten überklebt

Fulda – Am Montagmorgen (17.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte Plakate der Stadt Fulda mit kleineren Plakaten mit politisch motovierten Inhalten überklebt hatten. Die entsprechenden Plakatständer standen in der Bardostraße, Höhe Rosenbad, in der Leipziger Straße, Höhe Winfriedschule und in der Lindenstraße, Nähe Zollamt. Die Kriminalpolizei Fulda hat die Plakate sichergestellt und die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kerzen aus Kirche gestohlen

Eichenzell/Lütter – Zwischen November 2019 und Oktober 2020 wurde mehrfach der Diebstahl von Kerzen aus der Kirche in Lütter festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 230 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda – Am Montag (16.11.) verschafften sich Unbekannte in der Buttlarstraße Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und versuchten in eine Wohnung einzubrechen. Die Hebelversuche scheiterten. Die Täter verursachten circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrügerische Bettler unterwegs

Bad Salzschlirf und Bimbach – In der Schlitzer Straße in Bad Salzschlirf und in der Straße „Am Löhnchen“ in Bimbach traten am Montagnachmittag (16.11.), gegen 15 Uhr, Bettler auf. Südländisch aussehende Personen klingelten an Haustüren und zeigten einen Zettel vor, auf dem um eine Geldspende für private Zwecke gebeten wurde. Trotz intensiver Nachschau, traf die Polizei die Personen nicht mehr in den Ortschaften an. Es besteht der Verdacht des betrügerischen Bettelns. In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und bei Auffälligkeiten die Polizei zu verständigen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Pkws aufgebrochen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra/Weiterode – In der Nacht auf Montag (16.11.) brachen Unbekannte in der Schulstraße in zwei Pkws ein, die im Hof eines Einfamilienhauses standen. Die Täter durchsuchten die Fahrzeuge und stahlen ein Mobiltelefon. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bebra- Ein Pkw-Fahrer (30 J.) aus Sontra befuhr mit seinem Opel am 16.11.20, gegen 14.30 Uhr, die B 27 aus Bebra kommend in Richtung Eschwege. Zwischen der Abfahrt Bebra-Nord und der Abfahrt Bebra-Asmushausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf dem Grünstreifen ins Schleudern und kollidierte nach einigen Metern auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit der Schutzplanke. Der Pkw kam dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro. Vier mitfahrende Personen (39, 39, 42 u. 26 J.) alle aus Sontra wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rotenburg- Am 16.11.20, in der Zeit von 14:10 – 18 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen Skoda (Elektrofahrzeug) auf dem ausgewiesenen Parkplatz der Elektroladestation in der Weingasse. Durch einen unter Umständen dort abgestellten Anhänger wurde beim Rangieren, die vordere, linke Stoßstange des Pkws beschädigt. Schaden circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Bebra-Breitenbach- Zur Unfallzeit am 16.11.20, gegen 07.40 Uhr, befuhren eine Pkw-Fahrerin (38 J.) aus Bebra mit ihrem Fiat und ein weiterer Pkw-Fahrer (18 J.) aus Alheim mit seinem Ford die Lüdersdorfer Straße in Richtung Rotenburg. Als die Fahrerin nach links in den Fuhrmannweg einbiegen wollte erkannte dies der Alheimer Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Gesamtschaden ca. 3.500 Euro. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt.

Bebra- Eine Friedewalder Pkw-Fahrerin (18 J.) befuhr mit ihrem Fiat am 16.11.20, gegen 06:45 Uhr, die B 27 von Bebra-Nord in Richtung Bebra-Asmushausen. Ein weiterer Fiat-Fahrer (49 J.) aus Sontra, eine Kia-Fahrerin (38 J.) aus Eschwege und ein Nissan-Fahrer (52 J.), ebenfalls aus Eschwege, befuhren die B 27 in entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve geriet die Friedewalderin auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie zunächst mit dem entgegenkommenden Pkw aus Sontra seitlich zusammen, welcher in Richtung Fahrbahnmitte auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Anschließend rutschte der Pkw aus Friedewald an der linksseitigen Schutzplanke entlang und stieß mit den beiden entgegenkommenden Eschweger Fahrzeugen seitlich zusammen. Gesamtschaden ca. 28.500 Euro. Der 49-Jährige aus Sontra und der 52-jährige Fahrer aus Eschwege wurden leichtverletzt. Die Fahrzeuge aus Friedewald, Sontra und Eschwege waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fahrzeug überschlagen

Hofbieber (ots)

Der Leitstelle des PP Osthessen wird um 05:44 Uhr (17.11.20) ein Verkehrsunfall auf der L 3258, zwischen Morles und Hofbieber, mitgeteilt. Nach derzeitigem Informationsstand ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Nähere Einzelheiten liegen derzeit nicht vor. Rettungskräfte u. Polizei befinden sich auf der Anfahrt.