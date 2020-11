Landau: Die Polizei-News

Auto mit Blumenkübel beschädigt

Landau (ots) – Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, indem er am Montagvormittag einen Blumenkübel auf ein Auto warf. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 08:15 und 14:00 Uhr. Das Auto war in dieser Zeit in der Fanny-Becht-Straße in Landau abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Autos aufgebrochen und versucht kurzzuschließen

Landau (ots) – Bislang Unbekannte brachen zwischen Sonntag 15.11.2020 gegen 15:00 Uhr und Montag 16.11.2020 gegen 08:00 Uhr, in der Wilhelm-Wüst-Straße in Landau einen weißen Sprinter auf. Der Täter durchwühlte auf der Suche nach Wertsachen das Fahrzeug. Der Versuch, das Fahrzeug kurzzuschließen misslang. In unmittelbarer Nähe schlug vermutlich der gleiche Täter an einem Ford Focus eine Scheibe ein und durchsuchte auch hier das Innere nach Wertsachen.

Auch in diesem Fall misslang der Versuch, den Pkw kurzzuschließen.

Es blieb daher bei Sachschaden. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.