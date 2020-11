Haßloch: Einwohnerversammlung am 23. November 2020 wird verschoben

Haßloch – Die für den 23.11.2020 geplante Einwohnerversammlung im Kulturviereck wird vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation verschoben. „Neben den geltenden Corona- Auflagen hat der Infektionsschutz dieser Tage oberste Priorität, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, die Einwohnerversammlung zu verschieben“, so der Erste Beigeordnete Tobias Meyer.

Laut Gemeindeordnung soll mindestens einmal im Jahr eine Einwohnerversammlung zur Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger zu Themen aus der Verwaltung durchgeführt werden. Zuletzt fand eine entsprechende Veranstaltung am 03. Dezember 2019 statt. Ob der Nachholtermin allerdings noch in diesem Jahr liegen wird, ist abhängig von der weiteren Corona-Entwicklung und den damit einhergehenden Bestimmungen. Der Nachholtermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

„Informationen zu Themen aus der Verwaltung gibt es alternativ über das wöchentlich erscheinende Bürgerblatt. Ebenso können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen jederzeit per Mail oder telefonisch an die Verwaltung richten“, so Meyer.