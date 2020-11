Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehr im Schulwegbereich kontrolliert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.11.2020 zwischen 07:30 Uhr und 08:05 wurde der Bereich der Schulen im Harthäuserweg überprüft. Bis auf den Transport eines Kleinkindes ohne Kindersitz war nur noch ein Gurtmuffel und das Nichtmitführen von Bescheinigungen zu beanstanden.

Neustadt: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Kreuzungsbereich Weinbergstraße/ Haltweg/ Walter-Bruch-Straße kam es am 04.11.2020 gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden unfallbeteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 38-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw von der Weinbergstraße über die Kreuzung in den Haltweg, während die 58-jährige zweite Unfallbeteiligte aus südlicher Richtung (Haltweg) in die Kreuzung einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen klagten über Schmerzen im HWS-Bereich. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 7000 Euro angegeben. Beide Fahrzeug waren noch fahrbereit. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang muss weiter ermittelt werden.

Neustadt: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.11.20 wurden von der Polizei Neustadt folgende Kontrollen durchgeführt: