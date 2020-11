Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 05.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Meckenheim: Navi und Alkohol

Meckenheim (ots) – Von der Haßlocher Straße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen, wollte am Mittwoch (4. November 2020) gegen 13:30 Uhr die Fahrerin eines Ford und ordnete sich ein. Auf dem Navi wurde ihr angezeigt, dass sie erst in 150m abbiegen solle und steuerte wieder geradeaus. Ein 66 Jahre alter Rennradfahrer kam aus der Bahnhofstraße. Davon ausgehend, dass der Ford abbiegt, fuhr er in Haßlocher Straße ein, obwohl er wartepflichtig gewesen wäre. Durch das irritierende Manöver der Autofahrerin kam es zum Unfall. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der 32-jährigen Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bemerkte die Polizei Alkoholgeruch. 0,99 Promille zeigte das Testgerät. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Grünstadt: Unfall mit verletzter Person

Grünstadt, B 271 – 04.11.2020, 15:55 Uhr (ots) – Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis befuhr die B 271 Richtung Bockenheim und wollte an der Einmündung L 516 nach links Richtung Asselheim abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 23-jährigen PKW-Fahrers aus Freisen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem sich der 23-Jährige eine Verletzung an der Hand zuzog. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden (bereits ab Kreisel Asselheim).

Grünstadt: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots) – Am 05.11.2020, gg. 12:20 Uhr, kam es an der Einmündung Kirchheimer Straße / Talweg in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall, wobei erheblicher Sachschaden beim Geschädigten in Höhe von 8000EUR entstand. Der Verursacher, ein getunter schwarzer 4ér Golf mit weißen Felgen und DÜW Kennzeichen, flüchtete ohne anzuhalten durch den Talweg. Zeugen die Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizei Grünstadt unter der 06359-93120.