Worms – Zwei Verletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Worms (ots) – Auf der L395 zwischen Heppenheim und Horchheim sind gestern Abend,

kurz nach 19:00 Uhr zwei PKW kollidiert. Ein 43-Jähriger hat aus Fahrtrichtung

Heppenheim kommend ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, als er nach links

auf die K3 in Richtung Pfeddersheim abbiegt. Im Kreuzungsbereich prallt die aus

Richtung Horchheim kommende 22-Jährige gegen das Heck des vor ihr abbiegenden

PKW. Dabei wird sie selbst und ein Beifahrer leicht verletzt und zur

Untersuchung ins Klinikum gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Worms – Warnung vor Callcenter-Betrügern

Worms (ots) – Gestern haben Betrüger wieder erfolglos versucht älteren Menschen

reinzulegen. Doch die Angerufenen durchschauen die Masche, legen auf und melden

sich bei der Polizei. „Kennst du mich nicht?“ fragt der unbekannte

Enkeltrick-Anrufer in einem Fall nach kurzer Begrüßung die 73-jährige Wormserin,

du um 10 Uhr den Hörer ihres Telefons abnimmt. Auch ein weiterer Versuch eine

71-Jährige Glauben zu machen, der Enkel sei am Telefon, scheitert. Noch bevor

der Betrüger weitere Ausführungen zu dem angeblichen Verkehrsunfall, in den er

verwickelt sei, machen kann, legt die Dame auf. Kurz nach 13 Uhr wird einem

64-jährigen Wormser eine schockierende Geschichte aufgetischt. Seine Tochter sei

in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei dem Menschen ums Leben gekommen

seien. Die Tochter, eine Polizeibeamtin und ein Oberstaatsanwalt forderten die

Kaution zu deren Freilassung von insgesamt 78.000 Euro von seinem Opfer. Man

einigte sich schließlich auf eine Summe. Zeitgleich meldet sich zufällig die

echte Tochter per Textnachricht, weshalb der versuchte Betrug auffliegt. Für

weitere Infos zu dem Thema ist heute noch bis 17 Uhr eine Hotline der Polizei

Mainz unter 06131/65-3391 geschaltet.

Flörsheim-Dalsheim – Autofahrerin rammt drei geparkte PKW

Worms (ots) – Gestern, um 10:00 Uhr verletzt sich eine 18-jährige Autofahrerin

in der Alzeyer Straße beim Aufprall gegen geparkte PKW. In Fahrtrichtung

Ober-Flörsheim kommt sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. An

einem hier längs der Fahrbahn geparkten PKW touchiert sie den linken

Außenspiegel prallt dann gegen das Heck des davor geparkten PKW und schiebt

diesen auf ein drittes Auto. Leicht verletzt wird sie zur Untersuchung ins

Klinikum gebracht. An den vier PKW entsteht Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Das

Fahrzeug der 18-Jährigen und ein weiteres sind nicht mehr fahrbereit.