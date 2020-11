Täter durch Zeugenhinweise ermittelt

Altenglan/Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Falls von räuberischer Erpressung

hatte das Polizeipräsidium Westpfalz im April 2020 eine Öffentlichkeitsfahndung

nach zwei Männern gestartet. Die mutmaßlichen Täter konnten ermittelt werden;

einer wurde festgenommen, der zweite hält sich im Ausland auf.

Das Duo steht im dringenden Verdacht, am 19. März 2020 in Altenglan (Kreis

Kusel) in ein Wohnhaus eingedrungen zu sein und die Bewohnerin bedroht und

beraubt zu haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/AdQuw).

Mit der gestohlenen EC-Karte hoben die Täter anschließend an einem Geldautomaten

in Baumholder Bargeld vom Konto der Frau ab. Beim zweiten Versuch an einem

Automaten in Freisen scheiterten sie; die Karte wurde eingezogen.

Mit den Bildern aus den Überwachungskameras gingen die Ermittler Anfang April an

die Öffentlichkeit – und bekamen viele Hinweise, die sie auf die Spur der Täter

führten. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde im Landkreis Birkenfeld

ausfindig gemacht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde Beweismaterial

sichergestellt, das den Verdacht gegen ihn erhärtete.

Bei seiner Vernehmung räumte der 24-Jährige ein, einer der Männer auf den

Bildern zu sein. Weitere Angaben zur Sache machte er nicht.

Als sein mutmaßlicher Komplize wurde ein 29-jähriger Mann ermittelt. Wie sich

jedoch herausstellte, hatte er zeitnah nach der Tat Deutschland verlassen. Er

hält sich bis zum heutigen Tag im Ausland auf. In seinem Fall dauern die

Ermittlungen an.

Gegen den 24-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern inzwischen

Anklage erhoben. Das Amtsgericht Kaiserslautern hat jetzt über die Eröffnung des

Hauptverfahrens zu entscheiden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Hinweisgebern, die

mitgeholfen haben, die mutmaßlichen Täter zu ermitteln! |cri

Bislang keine Spur von 24-jähriger Frau

Frankenstein/Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht weiterhin nach einer

vermissten Frau aus Frankenstein. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen fehlt von

der 24-Jährigen immer noch jede Spur. Die Ermittler bitten deshalb nach wie vor

um Hinweise, wo die Gesuchte gesehen wurde oder sich aufhalten könnte. Fotos der

Frau sind auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz im Internet

veröffentlicht: https://s.rlp.de/lkIMl

Die 24-jährige Alina K. verließ ihr Zuhause am 25. August 2020 (Dienstag) gegen

13.30 Uhr. Wohin sie danach ging, ist weiterhin unklar.

Fest steht nur, dass die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau mit den

schulterlangen blonden Haaren, zu diesem Zeitpunkt eine schwarze Hose und ein

schwarz-weiß gestreiftes Shirt trug. Außerdem dürfte sie eine hellgraue Jacke

der Marke „Jack Wolfskin“ sowie einen Rucksack bei sich gehabt haben.

Nach der Veröffentlichung der Vermisstenmeldung gingen zwar bei der Polizei

einige wenige vage Hinweise ein, wo sich die Vermisste aufhalten könnte,

allerdings ergab keiner davon eine konkrete Spur.

Die Suche nach der jungen Frau wurde bis ins baden-württembergische Ettlingen

sowie in den Raum Hanau in Hessen ausgedehnt, weil es dort bekannte

Anlaufstellen der 24-Jährigen gab. Aber auch hier konnte die Gesuchte nicht

ausfindig gemacht werden.

Zeugen, die wissen, wo Alina K. sich aktuell aufhält – oder in der Zwischenzeit

aufgehalten hat – oder die ihr unterwegs begegnet sind, werden gebeten, unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Kaiserslautern Kontakt

aufzunehmen. Hinweise nimmt natürlich auch jede andere Polizeidienststelle

entgegen. |cri

Aus dem Nichts heraus zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Aus dem Nichts heraus hat ein unbekannter Mann am

Dienstagabend eine 53-jährige Frau angegriffen.

Die Frau war gegen 19 Uhr auf dem Heimweg. In der Steinstraße kam ihr ein Mann

entgegen. Dieser kam direkt auf sie zu und schlug, ohne ein Wort zu sagen, mit

der Faust mehrmals auf ihr Gesicht ein.

Die 53-Jährige versuchte sich mit ihren Armen vor den Schlägen zu schützen und

rief um Hilfe. Durch einen vorbeilaufenden Jogger ließ der unbekannte Täter von

ihr ab und flüchtete in Richtung Salzstraße. Der Jogger versuchte ihn noch

einzuholen, verlor den Schläger aber aus den Augen.

Die angegriffene Frau erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und stand unter

Schock. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann

handeln, der ungefähr 1,80 Meter groß ist. Er habe eine schmale Figur und

schwarze lockige Haare. Bekleidet war er mit einer Daunenjacke. Die Frau war

sich nicht mehr sicher, ob diese blau oder rot war.

Warum der Mann angegriffen hat, ist völlig unklar. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Sicht eingeschränkt – Radfahrer übersehen

Kaiserslautern (ots) – An einer Parkplatzausfahrt „Im Dunkeltälchen“ ist es am

Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine Fahrradfahrerin wurde dabei

verletzt.

Eine 29-jährige Autofahrerin wollte den Parkplatz gegen 13.50 Uhr verlassen und

tastete sich langsam nach vorne, weil die Sicht durch geparkte Fahrzeuge

eingeschränkt war. Dabei übersah die Frau eine Gruppe Radfahrer, die sich von

links näherte, und stieß gegen das Fahrrad eines 17-jährigen Mädchens. Die

Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. |cri

Autoschlüssel aus Zündschloss geklaut

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Autoschlüssel haben sich Diebe

in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mackenbach unter den Nagel gerissen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Täter den Schlüssel aus dem

Zündschloss des Fahrzeuges, das in der Hauptstraße stand.

Wie die Fahrzeughalterin bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie am

Montagabend gegen 18.45 Uhr vom Einkaufen gekommen und gleich damit begonnen,

Sachen auszuladen und ins Haus zu tragen. Der Pkw blieb dabei offen, der

Schlüssel steckte.

Nach dem Ausladen vergaß die Frau allerdings, den Schlüssel abzuziehen und den

Wagen zu verschließen. Erst am nächsten Morgen stellte sie fest, dass der Pkw

immer noch offen war – der Schlüssel ab verschwunden.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen Montagabend, 18.45 Uhr, und Dienstagmorgen,

6.45 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen in der Hauptstraße

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Bei Durchsuchung Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Er steht im Verdacht

mit verschiedenen Betäubungsmittelgesetz gehandelt zu haben.

Ein Zeuge hatten die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Drogendealers

gebracht. Laut des Zeugen hätte der Verdächtige kiloweise Betäubungsmittel zu

Hause und würde damit dealen.

Die Durchsuchung der Privatwohnung des Mannes wurde beantragt und konnte am

Montag durchgeführt werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte verschiedene

Betäubungsmittel, Konsumutensilien, sowie einen Schlagring sicher. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |elz

8-Jähriger von Auto angefahren

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Trotz einer Notbremsung ist eine

Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Krickenbach mit einem Kind auf einem

Fahrrad zusammengestoßen. Der 8-jährige Junge wurde verletzt und musste ins

Krankenhaus gebracht werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 27 Jahre alte Frau kurz nach 16 Uhr mit

ihrem Pkw durch die Hirtenbachstraße. Als sie das Anwesen eines Autohauses

passierte, kam das Kind auf dem Fahrrad hinter dem Gebäude hervor und fuhr auf

die Fahrbahn. Obwohl die Frau nach eigenen Angaben sofort auf die Bremse trat,

konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall wurde der Junge zu Boden geschleudert. Wegen einer Verletzung

am Sprunggelenkt sowie Verdacht auf Gehirnerschütterung brachte die Mutter den

8-Jährigen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. |cri

Einbruch in Gartenhaus

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag die

Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße heimgesucht.

Sie machten sich an einem Gartenhaus zu schaffen. Über ein gekipptes Fenster

gelangten sie in das Häuschen. Die Einbrecher entwendeten diverse Werkzeuge im

Wert von hunderten Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – In der Alex-Müller-Straße sind zwei Autos von unbekannten

Tätern zerkratzt worden.

Die Fahrzeughalter meldete den Schaden am Dienstag der Polizei. Entdeckt hatten

sie ihn allerdings schon am Wochenende. Wann genau die Wagen beschädigt wurden,

ist unklar.

Beide Autos parkten zwischen Montag, 26. Oktober und Sonntag, 1. November in der

Alex-Müller-Straße. In dieser Zeit wurden bei beiden Fahrzeugen die rechte

Fahrzeugseite, sowie die Heckklappe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die

Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Lkw touchiert Fußgänger

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger ist am Dienstagvormittag am Opelkreisel von

einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen

wollte der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Zufahrt eines Baumarktes auf

die Opelstraße einbiegen. Dabei erfasste er jedoch einen Mann, der am rechten

Fahrbahnrand mit seinem Arbeitsgerät Laub von der Straße und dem Gehweg

entfernte.

Der 53-Jährige stützte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |cri

Dreiste Diebe

Kaiserslautern (ots) – Ein dreister Diebstahl ist der Polizei am Dienstag aus

dem „Pfeifertälchen“ gemeldet worden. Eine Anwohnerin teilte mit, dass ein

unbekannter Täter ihre Geldbörse gestohlen hat. Dafür nutzte der Dieb einen

unbeobachteten Moment: Die 60-Jährige hatte den Geldbeutel nach eigenen Angaben

im Hausflur auf einer Treppenstufe abgelegt und war kurz in den Keller gegangen.

Als sie gleich darauf wieder ins Erdgeschoss zurückkam, war das Portemonnaie

weg.

Ebenfalls dreist – oder vielleicht doch eher „vergesslich“ – verhielten sich

zwei mutmaßliche Ladendiebe am Dienstagnachmittag in der Merkurstraße. Das

Pärchen schob seinen Einkaufswagen durch den Supermarkt und legte diverse

Lebensmittel und andere Einkäufe hinein. An der Kasse wurden Waren im Wert von

50 Euro aufs Band gelegt und bezahlt.

Nicht auf dem Band befanden sich allerdings Kosmetikartikel im Wert von knapp

100 Euro. Diese hatte das Pärchen zwischen zwei anderen Einkaufstüten im Wagen

abgelegt und auch schon die Preisetiketten entfernt. – Dem Hausdetektiv war dies

nicht entgangen, weshalb er die beiden ansprach. Sie gaben an, die Etiketten

bereits abgemacht zu haben, weil die Artikel ein Geschenk werden sollen. Sie

hätten lediglich vergessen, die Sachen aufs Band zu legen.

Auf das Pärchen kommt eine Strafanzeige zu. Die Ermittlungen dauern an. |cri

100-Jähriger geht Betrügern nicht auf den Leim

Kaiserslautern (ots) – Betrüger haben am Dienstag versucht, mit einer Form des

Enkeltricks einen Senior übers Ohr zu hauen.

Am Nachmittag versuchten es die Täter bei einem 100-Jährigen aus dem

Stadtgebiet. Der Anrufer gab an, dass der Sohn des Angerufenen im

Sanitätskrankenhaus liegen würde und Geld für die Behandlung bräuchte. Der

Unbekannte fragte, ob der Senior Geld zu Hause hätte. Dieser gab an nur 30 Euro

im Haus zu haben. Daraufhin wollte der Anrufer eine Freundin vorbeischicken, die

mit dem 100-jährigen Mann zur Bank geht. Der Mann erkannte die Masche, legte auf

und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Sollten Sie die Tricks der Betrüger und das richtige Verhalten bei solchen und

ähnlichen Anrufen noch einmal nachlesen wollen, finden Sie weitere Informationen

auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes

(ProPK) unter https://s.rlp.de/93. |elz

Illegale Abfallentsorgung

Kaiserslautern (ots) – In einem Hinterhof in der Pariser Straße wurde eine

„wilde Müllkippe“ entdeckt und der Polizei gemeldet.

Auf dem Gelände befinden sich zahlreiche abgemeldete PKW sowie Säcke mit

Bauschutt. Wer die Fahrzeuge und den sonstigen Unrat dort deponiert hat konnte

der Hausmeister sowie die Hausverwaltung des Anwesens nicht sagen. Die Kripo hat

die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen eines möglichen Umweltdeliktes.

Zeugen, die Hinweise geben können, seit wann der Abfall dort liegt oder wer ihn

dort abgelagert hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06 31 369-2620

bei der Kriminalpolizei zu melde. |elz