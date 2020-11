Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Quarantäneverweigerer beleidigt, schlägt und tritt nach Polizisten

(ots) – Montagmittag 02.11.2020 um 12:09 Uhr, löste ein sogenannter Quarantäneverweigerer einen Polizeieinsatz aus. Der 31-Jährige aus Büdingen verließ trotz einer durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne, seine Wohnung und wollte mit seinem Auto wegfahren. Herbeigerufene Polizisten trafen den Quarantäneverweigerer an. Er zeigte sich nicht kooperativ und wollte seine Wohnanschrift verlassen.

Die Polizisten versuchten den Mann am Weggehen zu hindern und hielten ihn fest. Sofort schlug und trat der 31-Jährige in Richtung der Ordnungshüter, spuckte und beleidigte diese aufs Übelste. Bei der Festnahme des Mannes verletzten sich zwei Beamte leicht.

Die Polizisten fanden bei dem 31-Jährigen eine geringe Menge Drogen. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht und einen Arzt zur Begutachtung vorgestellt. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Drogenbesitz, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Friedberg: Streit endet mit Körperverletzung

(ots) – Am Freitag (30.10.2020), gegen 13:00 Uhr gerieten ein Unbekannter und ein 20-Jähriger zunächst in eine verbale Streitigkeit. Hintergrund war die Parksituation in der Königsberger Straße auf einem Parkplatz. Im Verlauf des Streitgesprächs schlug der Unbekannte dem 20-jährigen aus Wölfersheim mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und fragt: Wer hat den Streit bzw. die körperliche Auseinandersetzung mitbekommen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim – Kennzeichen gestohlen

Zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr am Sonntag (25.10.2020) stahlen Unbekannte das Kennzeichen eines Alf Werne Anhängers. Der Hänger stand in der Straße “Am Taubenbaum”. Der Schaden wird mit 30 Euro beziffert. Hinweise zu dem gestohlenen Kennzeichen, FB-JA 623, erbittet die Polizei Bad Nauheim unter Tel: (06032) 9181-0.

Rosbach v.d. Höhe/Rodheim v.d. Höhe: In Wohnhaus eingestiegen

Am Montag (02.11.2020) drangen unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Riedstraße ein. Zwischen 14:00 Uhr und 19:45 Uhr brachen die dreisten Diebe eine Terrassentür auf und gelangten in das Einfamilienhaus. Sie durchwühlten mehrere Räume. Derzeit können keine Angaben bezüglich des Diebesgutes gemacht werden.

Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

