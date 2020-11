Heidelberg-Bergheim: Älterer Mann geht 29-Jährige in der Straßenbahn an – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein älterer Mann ging am Montagnachmittag in einer

Straßenbahn im Stadtteil Bergheim eine 29-jährige Frau tätlich an. Die Frau

befand sich gegen 15.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 24 in Richtung

Rohrbach-Süd, als sie kurz vor der Haltestelle Markscheide von dem Mann an der

Schulter angetippt wurde. Als die Frau darauf nicht sofort reagierte, drückte er

sie mehrmals fest gegen die Innenwand der Bahn. Mehrere Fährgäste wurden auf den

Vorfall aufmerksam und forderten den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen. An

der Haltestelle Markscheide verließ der Mann schließlich die Bahn.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt:

Ca. 70 bis 80 Jahre alt

Graue Haare

Grauer Trainingspullover oder Trainingsjacke

Rote Schuhe mit weißer Sohle

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem rabiaten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Einsatz im Hauptbahnhof Heidelberg

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Heidelberg (ots) – Am heutigen Dienstagnachmittag kam es im Heidelberger

Hauptbahnhof zu einem Unfall, der zur kurzzeitigen Sperrung des Bahnhofs führte.

Gegen 14:20 Uhr fuhr die S 38345 in den Heidelberger Hauptbahnhof ein. Der Zug

erfasste dabei einen 61-jährigen Mann aus noch unbekannter Ursache.

Rettungskräfte, Berufsfeuerwehr, Notfallmanager und Einsatzkräfte von Landes-

und Bundespolizei waren schnell vor Ort und es gelang, den Mann aus dem

Gleisbereich zu retten. Ein Rettungswagen brachte ihn zur vorsorglichen

Untersuchung in ein Krankenhaus, augenscheinlich blieb er unverletzt. Der

Heidelberger Hauptbahnhof wurde zur Sicherheit der eingesetzten Polizei- und

Rettungskräfte in der Zeit von 14:22 – 15:13 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.

Bereits um 14:55 Uhr konnten jedoch einzelne Gleise wieder freigegeben werden.

Heidelberg: 25-jähriger Mann wegen Verdachts der schweren räuberischen Er-pressung auf Tankstelle in mehreren Fällen in Haft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen Mann aus Heidelberg

erlassen. Dieser steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch, den 30.09.2020, und

am Dienstag, den 27.10.2020, eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße

überfallen zu haben. Im letzten Fall soll er den Angestellten mit einem Messer

bedroht und damit die Herausgabe von Bargeld erpresst haben.

Der zunächst unbekannte Tatverdächtige war bei der Vollstreckung eines gegen ihn

gerichteten Haftbefehls wegen eines früheren Delikts durch das Fahndungsdezernat

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am 02.11.2020 in seiner Wohnung

angetroffen worden. Beim Erkennen der Polizeibeamten hatte er zu flüchten

versucht, war aber überwältigt und festgenommen worden. Da im Eingangsbereich

vor der Wohnung Sportschuhe standen wie sie bei dem Raubüberfall auf die

Tankstelle von Täter getragen worden waren, wurde durch die Staatsanwaltschaft

Heidelberg beim Amtsgericht Heidelberg ein Durchsuchungsbeschluss für die

Wohnung erwirkt. Beim Vollzug der Durchsuchung wurde mutmaßliche Tatbekleidung

aufgefunden und sichergestellt. Hierzu sind weitere kriminaltechnische

Untersuchungen erforderlich.

Der Beschuldigte wurde nach der Vorführung beim Haftrichter und Eröffnung der

Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bereits am 27.12.2017 sowie am 21.03.2018 und 04.06.2018 war dieselbe Tankstelle

nach dem gleichen Muster durch einen Einzeltäter überfallen worden. Ob der

Tatverdächtige auch für diese Raubüberfälle in Frage kommt, ist derzeit

Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.