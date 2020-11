Sinsheim, Speyer: Technik Museen Sinsheim Speyer schließen ihre Türen bis Ende November 2020

Sinsheim / Speyer – Auch wenn das Jahr für die Technik Museen Sinsheim Speyer holprig begann, kehrte in den letzten Monaten doch wieder etwas Normalität zurück. Die Besucherzahlen stiegen wieder, es gab erstmals ein Autokino in Speyer und an beiden Standorten fanden erfolgreiche Veranstaltungen wie Oldtimer- oder Tuningtreffen statt. Die Entscheidung, dass Museen ab dem 2. November 2020 vorerst wieder schließen müssen, trifft die Technik Museen hart. Auch die IMAX-Kinos der beiden Freizeiteinrichtungen sind betroffen und bleiben bis Ende November geschlossen.

Doch ganz werden die Museen dieses Mal nicht verwaisen. An beiden Standorten bleiben Shops und die Hotels geöffnet. Auch das Gastronomieangebot bleibt bestehen. Kulinarische Leckerbissen zum Mitnehmen gibt es im Museumsrestaurant Sinsheim täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr und im Museumsbistro Speyer täglich von 11 bis 15 Uhr. Auf der Speyerer Speisekarte stehen frisch gebratene Burger, knusprige Pizza und authentische Pasta von Pizzabäcker Mike. Alle Gerichte werden direkt vor Ort zubereitet und können unter 06232 670834 bestellt und abgeholt werden. Infos zur Speisekarte gibt es unter www.technik-museum.de/bistro. Das Restaurant in Sinsheim setzt auf bereits Bewährtes und bietet gleich zwei Sonderaktionen an: Am Mittwoch, 11. November und Sonntag, 6. Dezember, liefert das Museums-Team ganz stilecht mit Oldtimern vorbestellte „Genießer-Museums-Vesperpakete“ in einem Radius von maximal 25 Kilometer rund um Sinsheim aus. Bereits im Frühjahr erwies sich die 1. Mai-Lieferaktion als ein voller Erfolg. Interessierte können die Speisekarte online unter www.technik-museum.de/restaurant einsehen und unter 07261 929948 bestellen.

Für alle, die auf der Suche nach einem Geschenk für das bevorstehende Weihnachtsfest sind, lohnt sich ein Blick in die Museumsshops. Diese haben täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Ob Technikfan, Leseratte, Modellbauer oder Sammler – das Angebot ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Besonders beliebt sind Fachbücher und Modelle, aber auch Fanartikel zu den Museen und dem BRAZZELTAG. Für die kleinen Museumsfans gibt es z.B. T-Shirts, Spielzeug und Bücher von Star Wars oder Marvel Superhelden. Ganz frisch eingetroffen ist der neue Museumshonig von Museumsmitglied Moritz Laub aus dem Kraichgau. Honig ist ein idealer Begleiter in der kalten Jahreszeit. Ob im Tee oder auf dem Brot – er schmeckt und unterstützt das Immunsystem. Treu nach dem Museumsmotto „Für Fans von Fans“ gibt es ab sofort ein neues Fanpaket im Onlineshop. Dieses beinhaltet das große Museumsbuch, einen Pin, einen Mund-Nasen-Schutz, ein Capi und das neue Memo-Spiel, natürlich alles im Technik Museum Design. Alle Produkte gibt es unter www.technik-museum.de/shop. Die Museen leben als gemeinnütziger Verein von den Eintrittsgeldern und den Mitgliedsbeiträgen. Die erneute Schließung wird nicht einfach. Doch auch dieses Mal steckt das Museumsteam den Kopf nicht in den Sand. Mit Planungen für coronakonforme Sonderaktionen soll es 2021 weitergehen. Und bis dahin kann man sich mit einer Technik Museum Shopping-Tour und anschließender Pizza oder Portion Käsespätzle die Zeit vertreiben und unterstützt dabei die beiden Freizeiteinrichtungen.

Aktuelle Informationen zu den Museen gibt es unter www.technik-museum.de oder www.facebook.com/technikmuseum.