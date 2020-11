Mannheim: Ella & Louis im November 2020 geschlossen

Mannheim – Trotz der vor zwei Wochen von Bund und Länder vereinbarten Maßnahmen steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nahezu in allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik an. Deshalb ist es nun erforderlich, durch eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Infektionsgeschehen aufzuhalten.

Trotz erheblicher Einschränkungen hat das Ella & Louis bis zuletzt auch weiterhin gemäß der Corona- Verordnungen seinen Spielbetrieb im Club aufrechterhalten. Durch die am 28.10. beschlossenen bundesweiten Maßnahmen ist dies nun leider nicht mehr möglich.

Das Ella & Louis bleibt daher ab Montag, 02.11.2020 bis auf Weiteres geschlossen. Die zeitweise Schließung betrifft nicht nur den Club, sondern auch das Sonderkonzert von Rebekka Bakken am 21.11. im Rosengarten.

Der Kultur-Stillstand trifft das Ella & Louis und mit ihm den freien Kultursektor hart. Betroffen ist aber auch das Publikum, denn die Orte der Kultur sind auch Orte des Austauschs, die für die Gesellschaft eine unverzichtbare Bedeutung haben. Um diese Aufgabe auch unter Pandemie-Bedingungen wahrnehmen zu können, hatte das Ella & Louis ein ausgefeiltes Hygienekonzept entwickelt. Es funktionierte offensichtlich sehr gut, denn bisher hat es keine bekannte Infektion im Zuschauerraum gegeben.

Link zum Beitrag über das Ella & Louis im SWR Fernsehen und ARD Tagesthemen vom 30.10.2020

Durch die zeitweise Schließung, liegt vor dem Ella & Louis und den Künstlern ein schwieriger November:

12 Solo-Selbständige in unserem Team haben ab heute für den November keinen Job mehr!

Fast 60 Musiker verlieren ihre Möglichkeit bei Ella & Louis aufzutreten!

12 Konzerte müssen abgesagt bzw. verschoben werden!

„Aber: Wir wollen nach vorne blicken und unsere Kräfte für den Dezember und die Zeit danach bündeln.“

Weitere Informationen zur zeitweiligen Schließung und den aktualisierten Konzertkalender finden Sie im Internet unter www.ellalouis.de.