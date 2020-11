Neustadt: vhs-Talk – Reden Sie mit! „180 Grad. Geschichten gegen den Hass“ am 04. November 2020 nur online

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung findet der vhs-Talk „180 Grad. Geschichten gegen den Hass“ nur online statt. Die Veranstaltung auf dem Hambacher Schloss kann leider nicht wie geplant durchgeführt werden. „Wir freuen uns aber, allen Interessierten die Online-Teilnahme zu ermöglichen, sodass diese spannende Diskussion dennoch stattfinden kann. Eben ein bisschen anders, aber genauso interessant“, sagen Ilirjana Haas, Leiterin der vhs Neustadt, und Dirk Michel, Leiter der kvhs Bad Dürkheim.

Der Termin bleibt: Mittwoch, 4. November, 19 Uhr. Eine Anmeldung unter https://vhs.neustadt.eu oder www.kvhs-duew.de ist erforderlich.

Information zum Termin:

180 Grad. Geschichten gegen den Hass – Von Menschen, die ihre Vorurteile überwinden

Ausländer, Nazis, Linke, Schwule, Muslime – Welche Vorurteile haben wir? Wie (in)tolerant sind wir gegenüber anderer Meinungen? Bastian Berbner begab sich auf die Suche nach Menschen, die Hass und Vorurteile überwunden haben. Er erzählt die Geschichten von erfolgreichen Begegnungen: in einer Hamburger Reihenhaussiedlung, in einer dänischen Polizeistation, in einem irischen Dorf oder in einem Kieler Einkaufszentrum. Er traf Nazis und Islamisten und jene, die sie bekämpfen. Diese Erfahrungen zeigen, wie Hass und Vorurteile entstehen und was jede/r von uns dagegen tun kann. Bastian Berbner präsentiert Episoden aus seinem Podcast „Hundertachtzig Grad – Geschichten gegen den Hass“ (www.hundert-achtzig.de) und geht der Frage nach, ob eine 180-Grad-Wende möglich ist. Moderiert wird der Abend von Sarah Schäfer (www.mehrgutezeit.de).