Kaiserslautern – Auch in Zeiten von Corona beteiligt sich die Klinik für Innere Medizin 2 am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern vom 1. bis 30. November an den Herzwochen 2020 der Deutschen Herzstiftung – dieses Jahr digital.

Unter dem Motto „Das schwache Herz“ präsentiert das Krankenhaus Patienten und Interessierten auf der Internetseite www.westpfalz-klinikum.de/herzwochen2020<http://www.westpfalz-klinikum.de/herzwochen2020> viele interessante Podcasts und Videos rund das Thema Herzinsuffizienz.

Herzschwäche ist eine ernst zu nehmende Krankheit, bei der die Pumpkraft des Herzens allmählich nachlässt. Sie kann mit Symptomen wie Leistungsabfall, Atemnot oder geschwollenen Beinen einhergehen. Oftmals nehmen Betroffene diese Symptome als altersbedingt hin und übersehen, dass sie an einer ernstzunehmenden Erkrankung leiden. Denn: Das „schwache Herz“ ist keineswegs eine normale Alterserscheinung. Und je früher eine Herzschwäche erkannt und behandelt wird, desto günstiger ist ihr Verlauf und desto höher ist auch die Lebensqualität der Betroffenen.

Anlässlich der Herzwochen 2020 informieren die Kardiologen aus dem Team von Prof. Dr. med. Burghard Schumacher, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2, in Video-Vorträgen über Themen wie beispielsweise:

– Wann führt die koronare Herzkrankheit zur Herzschwäche und wie wird sie behandelt?

– Vorhofflimmern und Herzschwäche: Was bringt die Ablation?

– Was leitet die Telemedizin?“

Darüber hinaus präsentieren sie Podcasts zu Themen wie beispielsweise:

– Warum ist der hohe Blutdruck gefährlich?

– Herzschwäche erkannt: Was tun?

– Blick in die Zukunft: Neues aus der Forschung

Am Samstag, 28. November, wird außerdem ein Web-Seminar stattfinden. Patienten und Interessierte haben die Möglichkeit, live daran teilzunehmen und mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. „Wir freuen uns, dass wir dieses vielseitige digitale Angebot zu diesem wichtigen Thema zur Verfügung stellen können“, sagt Prof. Dr. med. Burghard Schumacher.