Zeuge findet Schmuckschatullen – Polizei sucht Geschädigte (siehe Foto)

Speyer (ots) – 18.10.2020 – Durch Spaziergänger wurden am 18.10.2020 am Wegesrand des Ersten Richtweg zwei Schmuckschatullen mit diverse Broschen, Ringen, Ohrringen, Armbändern, Armbanduhren sowie Ketten aufgefunden. Insgesamt handelt es sich um 33 Modeschmuckstücke, die bei der Polizei Speyer zusammen mit den Schmuckschatullen durch die Finder abgeben wurden. Ein Besitzer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Da die Schmuckschatullen vermutlich zuvor entwendet wurden, einen solche Tat bei der Polizei Speyer jedoch bislang nicht zur Anzeige gebracht wurde, wird nach den Eigentümern bzw. Zeugen gesucht, die Hinweise zum Ableger der Schatullen geben können. Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Jugendlicher Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Speyer (ots) – 28.10.2020, 17:29 Uhr – Nur leichte, oberflächliche Abschürfungen erlitt ein 16-jähriger Radfahrer aus Dudenhofen, als er den Radweg entlang der Dudenhofer Straße in Richtung Dudenhofen fuhr und beim Queren der Ausfahrt B9 auf die B39 Richtung Dudenhofen mit einem dort fahrenden Skoda Oktavia kollidierte. Der wartepflichtige 16-jährige nahm das Fahrzeug zwar noch wahr, schätze dessen Geschwindigkeit jedoch falsch ein. Trotz einer Vollbremsung des 44-jährigen Pkw-Fahrers aus Dudenhofen kollidierte dieser mit dem hinteren Bereich des Fahrrads.

Der 16-jährige Radfahrer pralle auf die Motorhaube und Frontscheibe des Pkw und wurde verletzt. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Die Ausfahrt von der B9 musste während der Unfallaufnahme für ca. 15 Minuten voll gesperrt werden.

Parkendes Fahrzeug in der Siegbertstraße beschädigt und geflüchtet

Speyer (ots) – 27.10.-28.10.2020, 20-16:15 Uhr – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 20:00 – Mittwoch, 16:15 Uhr einen Alfa Giuletta mit Neustadter Kennzeichen, der in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Siegbertstraße geparkt stand. An diesem konnte ein frischer Unfallschaden von ca. 1.000 EUR am vorderen Kotflügel festgestellt werden.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Schadensverursacher geben können. (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Versuchter Einbruch in Kiosk

Speyer (ots) – 27.10.-28.10.2020 – Unbekannte Täter versuchten von Dienstag auf Mittwoch durch gewaltsames Öffnen der Rollläden in einen Kiosk an der Ecke Alter Postweg/Brunckstraße einzudringen. Ein Rollladen wurde hierdurch beschädigt. Allerdings gelang es den Tätern nicht in das Kiosk zu gelangen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum an der Ecke Alter Postweg / Brunckstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

In Haus eingebrochen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 28.10.2020 zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Werkstraße. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und stahlen Gegenstände im Wert von mehrere tausend Euro.

Wer hat zur Tatzeit etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Wer hat vielleicht auch am Vortrag bereits eine verdächtige Beobachtung gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.