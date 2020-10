Landau: Die Polizei-News

Autofahren ist Charaktersache

Landau/B10 (ots) – Eine Strafanzeige wegen Nötigung und Beleidigung handelte sich Mittwochabend 28.10.2020 gegen 18 Uhr ein Autofahrer aus dem Landkreis SÜW ein. Im 50er Bereich des Bauabschnitts der B 10 bei Landau-Nord bedrängte er durch massives Auffahren eine 21-jährige Autofahrerin, dass diese sich genötigt fühlte. Ihren Angaben zufolge sei der Mann über eine längere Strecke so dicht aufgefahren, dass sie im Rückspiegel keine Fahrzeugfront mehr erkennen konnte.

Zudem sei der Mann mehrmals Schlangenlinie gefahren, um zu signalisieren, dass sie schneller fahren soll. Beim Überholen hatte der Fahrer den Mittelfinger ausgestreckt. Anhand des Kennzeichens wird derzeit der Fahrer ermittelt. Zudem wird die Führerscheinstelle zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert.

Rollerdiebe auf frischer Tat erwischt

Landau (ots) – Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin konnten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zwei Rollerdiebe auf frischer Tat erwischt werden. Die beiden hatten sich gegen 4.20 Uhr an einem, in der Thomas-Nast-Straße abgestellten Kleinkraftrad zu schaffen gemacht. Eine Anwohnerin war auf die beiden Männer aufmerksam geworden und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriffen die beiden Männer, 25 und 36 Jahre alt, fußläufig die Flucht. Die beiden konnten nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden. Der Roller wurde durch den Diebstahlsversuch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.