Edenkoben: Bürgerbus-Kooperationsvertrag unterzeichnet

Edenkoben, Verbandsgemeinde – Das Projekt Bürgerbus nimmt Fahrt auf: Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann, der erste Vorsitzende der Tafel, Lothar Heine und der Leiter des Bürgerbusteams Karl Nichterlein haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Dieser Vertrag regelt eine Zusammenarbeit: Die Tafel stellt ihren Personentransporter für die Bürgerbus-Fahrten zur Verfügung. Zurzeit mit fünf Sitzen bestückt ist der Bus für die Tafel immer freitags unterwegs und kann an den geplanten beiden Fahrtagen des Bürgerbus – dienstags und donnerstags – für die Bürgerfahrten genutzt werden. Zudem kann sich das ehrenamtliche Telefonteam im Büro der Tafel eigene Arbeitsplätze einrichten.

„Da die Finanzierung unseres eigenen Buses noch nicht abschließend gesichert und daher noch kein eigenes Fahrzeug angeschafft ist, ermöglicht uns diese Kooperation mit der Tafel den Bürgerbus dennoch dieses Jahr auf die Straße zu bringen“, freut sich Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann über das geschaffene Netzwerk. Sollte der Verbandsgemeinde dann ein eigener Bus zur Verfügung stehen, sei eine weitere Kooperation mit der Tafel sinnvoll und erstrebenswert. So hätten wir in Spitzenzeiten gegebenenfalls zwei Fahrzeuge zur Verfügung. Und im Gegenzug könne die Tafel im Bedarfsfall das Bürgerbusfahrzeug ebenfalls nutzen“, fügt Frankmann an.

Sein kompletter Vorstand stehe hinter der sehr guten Sache, betonte Lothar Heine von der Tafel. Der Leiter des Teams Bürgerbus Karl Nichterlein freut sich riesig über diese positive Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung.

Die Schulungen des Telefonteams und die Gesundheitsuntersuchungen der Fahrer stehen in den nächsten Wochen auf dem Programm.

Hintergründe

Die Rahmenbedingungen auf einen Blick: Der Bürgerbus soll an zwei Tagen – dienstags und donnerstags – von 8 bis 18 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde fahren. Nach Anruf und Anmeldung einer Fahrt, werden die Bürgerinnen und Bürger zu Hause abgeholt, zum gewünschten Ziel gebracht und wieder nach Hause gefahren. An zwei Tagen – montags und mittwochs – soll das Telefon besetzt sein, so dass das Telefonteam Termine entgegen nehmen kann. Das Angebot wird kostenlos sein, eine Spendenbox wird sich im Bürgerbus befinden.

Mit einem Bürgerbus soll die Nahmobilität innerhalb der Verbandsgemeinde Edenkoben verbessert werden. Die Informationsveranstaltung Ende Januar 2020 stieß mit über 80 Besuchern auf großes Interesse. Auf der Planungsveranstaltung im August erarbeiteten 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Dr. Holger Jansen und Ralph Hintz von der Agentur Landmobil ein Betriebskonzept. Die Leitung des gesamten Teams hat Karl Nichterlein aus Edesheim übernommen, Ansprechpartner für das Fahrer-Team sind Siegfried Heinz aus Gleisweiler und das Telefon-Team wird Johannes Segner aus Rhodt leiten.

Als Rechtsträger für das Projekt steht die Verbandsgemeinde Edenkoben zur Verfügung. Die inhaltliche Projektentwicklung erfolgt durch die Agentur Landmobil. Das Projekt Bürgerbus Verbandsgemeinde Edenkoben wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz gefördert.

Weitere Informationen

www.vg-edenkoben.de oder www.buergerbus-rlp.de