Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Angetrieben von der Industrieproduktion exportiert das Land mehr als jedes andere Land neben China und den USA, und sein Handelsbilanzüberschuss konkurriert ständig mit dem Chinas. Das Land beherbergt auch Dutzende der 500 größten börsennotierten Unternehmen der Welt, was es zu einem wichtigen Finanzmarkt für internationale Investoren macht.

Die größten deutschen Unternehmen sind im DAX 30-Index zu finden, der dem Dow Jones Industrial Average in den Vereinigten Staaten ähnelt. Er enthält die 30 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Index enthält einige bekannte Namen wie Adidas AG, Tesla, BASF SE, BMW AG, Bayer SE, Siemens AG, MAN SE und viele andere.

Das Land verfügt auch über bedeutende natürliche Ressourcenreserven, darunter Holz, Nickel, Kupfer und Erdgas. Was die erneuerbaren Energien betrifft, so ist das Land einer der weltweit größten Produzenten von Windturbinen. Im Jahr 2019 haben die erneuerbaren Energien die Kohle verdrängt und Deutschland zur wichtigsten Energiequelle gemacht. Bis 2030 will das Land 65 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Energien gewinnen.

Der einfachste Weg, in den Dax zu investieren, sind Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Wertpapiere können an US-Börsen erworben werden und bieten Unternehmen mit Sitz im Land ein vielfältiges Engagement. Amerikanische Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, ADRs) bieten jedoch eine praktischere Möglichkeit, einfach in einzelne Unternehmen zu investieren, ohne Aktien an Nicht-US-Börsen zu kaufen und zu verkaufen (was mit zusätzlichen Hindernissen, Gebühren und Steuern verbunden ist).

Der beliebteste ETF, der für Investitionen in Deutschland verwendet wird, ist der iShares MSCI Germany Index Fund (EWG), der von der iShares-Gruppe von BlackRock verwaltet wird. Unter Verwendung des beliebten Germany MSCI Index hält der Fonds mehr als 60 Aktien aus mehr als 10 Branchen mit einer Kostenquote von 0,49% und einem Nettoinventarwert von 2,9 Milliarden Dollar (Stand: September 2020). Weitere beliebte ETF-Optionen für Investitionen in Deutschland sind zudem der Global X DAX Deutschland ETF (DAX), der WisdomTree Deutschland Hedged Equity ETF (DXGE) und das AlphaDEX-Fondsprofil (FGM) des Ersten Trust Deutschland.

Wenn Händler in internationale ETFs investieren, sollten sie die Kostenquoten der Fonds kennen, die von Fonds zu Fonds sehr unterschiedlich sein können. Einige Fonds können auch zu stark auf einen Wirtschaftsbereich konzentriert sein, was zu Diversifizierungsrisiken führen kann.

Es gibt viele Gründe, in Aktien zu investieren. Die drei häufigsten Gründe dafür sind:

Das eigene Vermögen vergrößern:

Das ist der häufigste Grund, warum Leute anfangen zu investieren und Aktien zu kaufen. Wenn man es richtig anstellt, kann man langfristig das investierte Geld um 6% bis 10% pro Jahr steigern.Beispiel: Wenn Sie heute 5.000 Euro in den Aktienmarkt investieren und dieser etwa 7% pro Jahr gewinnt, werden Sie diese 5.000 Euro in nur 10 Jahren in 10.000 Euro verwandeln.

Viele erfolgversprechende Aktien liegen gerade niedrig und werden vermutlich bald wieder steigen:

Der aktuelle Stand sieht momentan so aus, dass der Frankfurter DAX 30 um 12.840 schwebte, und andere wichtige Indizes kletterten zwischen 0,3% und 1%, unterstützt durch eine Reihe von besser als erwarteten Ergebnissen von Unternehmen wie UBS, Swedbank, Logitech, Reckitt Benckiser, Orion und Sartorius Stedim. Auch die IAG-Aktien stiegen an.

In Aktien investieren, weil Geld auf dem Konto langsam seinen Wert verliert:

Die weltweite Inflation lässt Preise von Produkten und Dienstleistungen im Laufe der Zeit langsam steigen. Durch die niedrigen Zinsen auf Spar- und Tagesgeldkonten kann die Inflation nicht mehr ausgeglichen werden und Ihr Geld verliert an Wert.

Um mit dem Handel der besten deutschen Aktien zu beginnen, empfiehlt es sich, die Dienste eines Online-CFD-Brokers in Anspruch zu nehmen. Dadurch bekommt man Zugang zu allen Aktien der größten Unternehmen auf dem deutschen Markt.