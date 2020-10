Mannheim: 125 Jahre Röntgenstrahlen – Reiss-Engelhorn-Museen feiern Jubiläum am 08. November 2020

Mannheim – Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Seine Entdeckung veränderte die Welt und ist heute aus Wissenschaft und Alltag nicht mehr wegzudenken. Zum 125. Geburtstag bieten die Reiss-Engelhorn-Museen Workshops für Familien mit Kindern zwischen 7 und 11 Jahren an.

Drei Termine stehen am Sonntag, den 8. November 2020 zur Wahl: ab 11:30, ab 13:30 und ab 15 Uhr. Alles dreht sich um faszinierende Experimente rund um das Thema Röntgen. Die Teilnehmenden werden selbst zu Forscherinnen und Forschern. Auf sie warten ein spannendes Quiz, echte Röntgengeräte und rätselhafte Boxen, deren Inhalt dank Röntgentechnik entschlüsselt wird.

Treffpunkt ist im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter 0621-293.3771 oder rem.buchungen@mannheim.de.

Die Workshops finden im Rahmen des Projekts „X-perimente – Das Unsichtbare sichtbar machen“ statt. Das Projekt wurde vom Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid (DRM) und den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim (rem) anlässlich eines Doppeljubiläums zum Thema „Röntgen“ ins Leben gerufen. Neben dem 125. Entdeckungstag der Röntgenstrahlen wird 2020 bundesweit auch der 175. Geburtstag ihres Entdeckers und ersten Physik-Nobelpreisträgers Wilhelm Conrad Röntgen gefeiert. Spannende Experimente sollen das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Naturwissenschaften wecken. Ermöglicht wird das Projekt durch die Klaus Tschira Stiftung in Heidelberg.

www.rem-mannheim.de

Dem Verborgenen auf der Spur – 125 Jahre Röntgenstrahlen

So 8.11.2020 | 11:30 – 12:30 Uhr + 13:30 – 14:30 Uhr + 15 – 16 Uhr | Museum Zeughaus C5 | Florian-Waldeck-Saal | Familien mit Kindern von 7 – 11 Jahren | Teilnahme kostenfrei | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder rem.buchungen@mannheim.de

Das Buchungsbüro nimmt Anmeldungen montags bis freitags, jeweils bis 15 Uhr entgegen. Dies gilt auch für Anmeldungen, die per E-Mail eingehen.