Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 27.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht von Wurstmarktparkplatz

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.10.2020 gegen 18:00 Uhr wurde ein auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim abgestellter 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein unbeteiligter Zeuge konnte sich einen Teil des Kennzeichens des Unfallsverursachers notieren. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht in Seebach

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.10.2020 gegen 13:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz im Meisterwasental in Bad Dürkheim abgestellter Ford Focus beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Kleintransporter bei Rangieren den Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Kennzeichen und Marke des Unfallverursachers konnten nicht mitgeteilt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.10.2020 gegen 15:00 Uhr wurde eine 67-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Sankt Michaels Allee in Bad Dürkheim verletzt. Ein 76-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes Benz die Sankt-Michaels-Allee von der Saline kommend in Richtung Dürkheimer Fass. An der Ecke der Sankt-Michaels-Allee und der Großen Allee wollte die 67-Jährige fußläufig die Straßenseite wechseln. Da die Sankt-Michaels Allee in diesem Bereich auf Grund der Baumesse gesperrt war, wollte der Fahrer des Mercedes die dort befindliche Absperrung umfahren, wich nach rechts auf den Bordstein aus, wo er der 67-Jährigen über deren Fuß fuhr und diese leicht verletzte.

Bad Dürkheim: Schulwegkontrolle zu Beginn der dunklen Jahreszeit

Bad Dürkheim (ots) – Zum Schutz unserer jungen Verkehrsteilnehmer wurden am Montagmorgen gemäß dem Motto „Licht ist Pflicht“, am Schulzentrum in Bad Dürkheim, zum Schulstart nach den Herbstferien, Fahrradkontrollen durchgeführt. Die Beamten der Polizei Bad Dürkheim und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes überprüften die Fahrräder hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit. Neben der Beleuchtung, den Bremsen, der Klingel und sämtlichen vorgeschriebenen Reflektoren wurde auch auf den richtigen und sicheren Sitz des Fahrradhelmes geachtet. Bei 67 kontrollierten Fahrrädern konnten insgesamt 20 Mängel festgestellt werden. Am häufigsten wurden die lichttechnischen Einrichtungen und fehlende Reflektoren bemängelt. 14-mal mussten die jungen Radfahrer darauf hingewiesen werden, ich vorhandenes funktionsfähiges Licht auch einzuschalten. Auch mussten mehrere belehrende Gespräche geführt werden, da ein Fahrradhelm nicht vorhanden beziehungsweise am Lenker mitgeführt wurde. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei die Eltern darauf hinweisen, dass das Tragen eines Helmes schwere Verletzungen verhindern und das Leben ihres Nachwuchses retten kann. Eltern sollten unbedingt darauf achten, dass ihr Kind einen geeigneten Fahrradhelm trägt. Bei mangelhaften Fahrrädern erhielten die betroffenen Kinder einen Mängelbericht. Sie bekommen somit die Gelegenheit, ihre Fahrräder zusammen mit ihren Eltern nachzurüsten und sich einer Nachkontrolle zu stellen. Insgesamt gesehen konnte aber sehr oft eine positive Rückmeldung an die jungen Radfahrer gegeben werden, da ihr Fahrrad in einem ordnungsgemäßen Zustand war und sie das Licht angeschaltet hatten.

Haßloch: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch (ots) – Hinweise von Anwohnern auf zu schnelles Fahren nahm die Polizei Haßloch am 26. Oktober 2020 zum Anlass Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Sechs Autofahrer waren es zwischen 10:00 und 11:30 Uhr in der Pfaffengasse, die schneller waren als 30 km/h. Der Schnellste war mit 54 km/h unterwegs. In der Straße Harzofen in Richtung Rennbahnstraße stoppte die Polizei zw. 12:00 und 13:15 Uhr bei erlaubten 30 km/h sieben Autos, das schnellste mit 51 km/h. Bei den Kontrollen beanstandeten die Beamten auch abgelaufene Hauptuntersuchungen (TÜV), nicht mitgeführte Dokumente und Erste-Hilfe-Ausrüstungen sowie abgefahrene Reifen.

Haßloch: Morgens schon 1,19 Promille

Haßloch (ots) – Zu der Kontrolle eines landwirtschaftlichen Gespanns entschied sich am Montagvormittag (26.10.2020, 9:45 Uhr) eine Streife der Polizei Haßloch in der Rudolf-Diesel-Straße. Traktor und Anhänger schienen in Ordnung zu sein, der Fahrer nicht. Ein Alkoholtest ergab 1,19 Promille. Dem 26-Jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, den Führerschein ist er erst Mal los. Es wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Haßloch: Mit Kokain und Amphetamin unterwegs

Haßloch (ots) – In der Westrandstraße fiel in der Nacht auf Dienstag (27. Oktober 2020, 0:45 Uhr) der Polizei ein Mercedes mit drei jungen Leuten auf, der auf die A65 in Richtung Ludwigshafen fuhr. An der Anschlussstelle Dannstadt stoppte die Streife den Wagen, für den, wie sich herausstellte kein Versicherungsschutz bestand. Weil der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, entschied man sich für einen Test. Unter Einfluss von Kokain und Amphetamin stand der 34-jährige Wormser. Unterstützt von der Autobahnpolizei wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein blieb bei der Polizei.

Freinsheim: Topf auf Herdplatte vergessen

Freinsheim (ots) – Am 25.10.2020 gegen 12:00 Uhr konnten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Freinsheim wahrnehmen. Die Feuerwehr verschaffte sich mittels Drehleiter über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der Wohnung aus welcher der Rauch austrat. Dabei konnte ein auf dem Herd stehender Topf als Ursache festgestellt werden. Die Herdplatte war an, das Wasser im Topf verdampft und der Inhalt „kokelten“ vor sich hin. Der Topf konnte vom Herd genommen werden. Es entstand kein Sachschaden und niemand wurde verletzt. Die Wohnung wurde mittels Turbolüfter durch die Feuerwehr gelüftet.

Ebertsheim-Rodenbach: Einbruch in Haus

Ebertsheim-Rodenbach (ots) – Am 26.10.2020, gg. 16:00 Uhr, überrasche eine Frau in ihrem Haus in der Wiesenstraße in Rodenbach einen Einbrecher. Dieser flüchtete zu Fuß Richtung Ebertsheim, wobei von der Bekleidung nur ein schwarzer Kapuzenpulli bekannt war und die Person als schlank und mittelgroß beschreiben wurde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen konnte diese nicht mehr aufgefunden werden. Der Einbrecher hatten zum Einsteigen ein Fenster aufgehebelt und entwendete ca. fünfhundert Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der 06359-93120 entgegen.

Grünstadt: Viele Betrugsfälle angezeigt

Leiningerland – 26.10.2020 (ots) – Am 26.10.2020 wurden bei der PI Grünstadt folgende Betrugsfälle angezeigt:

Eine 44-jährigige Geschädigte aus Dirmstein hatte über Facebook einen Thermomix gekauft und 400EUR angezahlt, aber die Ware nicht erhalten.

Eine 59-Jährige aus Grünstadt bemerkte beim Zurücksetzen eines Passwortes, dass ohne ihr Zutun ein fremdes Programm installiert wurde und es kurz danach zu einem Systemabsturz kam.

Ein 46-Jähriger aus Grünstadt erhielt per Post ein Schreiben eines Inkasso-Unternehmens, in dem er zur Zahlung von 396EUR an PayPal aufgefordert wurde. Die beschriebene Dienstleistung wurde nicht in Anspruch genommen.

Ein 66-Jähriger aus Grünstadt sollte eine Zahlung an „Paigo“ machen, obwohl er nichts bestellt hatte.

Eine 35-Jährige aus Altleiningen hatte bei Shpock Nintendo-Spiele für 150EUR gekauft, aber die Ware nicht erhalten – die Spiele wurde offensichtlich mehrfach verkauft.

Eine 80-Jährige aus Hettenleidelheim erhielt einen Anruf von einem Falschen Polizeibeamten (in ihrer Gegend wurde eingebrochen…), was die Dame allerdings sofort durchschaute und auflegte.

Ein 50-Jähiger aus Grünstadt hatte bei Amazon ein Rudergerät für 453EUR gekauft und ist dabei einem sog. Fake-Shop aufgesessen. Die Ware hat er nie erhalten.

Grünstadt: Taschendiebstahl – Bankkarte mehrfach eingesetzt

Grünstadt, Carl-Zeiss-Straße – 23.10.2020, 10:45 Uhr (ots) – Eine 80-jährige Geschädigte aus Dirmstein erstattet gestern Anzeige bei der Polizei. Offensichtlich wurde ihre Bankkarte nach einem Einkauf am 23.10.2020 in einem ALDI-Markt in Grünstadt entwendet. Sie bemerkte das Fehlen der Karte am 24.10.2020, als sie damit einkaufen wollte. Die Bankkarte ließ sie um 16:00 Uhr sperren. In der Zwischenzeit setzten der oder die Täter die Karte für weitere Einkäufe in Lebensmittelsupermärkten in Grünstadt ein – insgesamt 23 mal! Weiterhin wurden auch 2 Bargeldauszahlungen an Bankautomaten getätigt. Der Vermögensschaden liegt bei rund 9000EUR.