Zeugen notieren sich Kennzeichen von unfallflüchtigem Fahrzeug

Speyer (ots) – 25.10.2020, 19:00 Uhr – Ein Mitsubishi stieß am Sonntag gegen 19:12 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße Im Erlich gegen ein gegenüberliegend geparkten Ford Insignia. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Zeugen beobachteten den Zusammenstoß und machten den Verursacher durch Handzeichen auf den Unfall aufmerksam. Dieser verließ jedoch die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da das Heidelberger Kennzeichen des Unfallfahrzeugs von aufmerksamen Unfallzeugen abgelesen und notiert werden konnte, konnte die Polizei Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers einleiten.

Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall in Wormser Landstraße nach Sturz verletzt

Speyer (ots) – 25.10.2020, 19:00 Uhr – Am Sonntag gegen 19 Uhr ereignete sich in der Wormser Landstraße Höhe Friedhof ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Speyer stürzte und mit dem Verdacht einer Armfraktur ins Krankenhaus kam. Dem Sturz voraus ging ein Überholvorgang zwischen zwei Pkw, die vor der 17-Jährigen Richtung Innenstadt fuhren.

Da diese nach dem Überholvorgang stark abgebremst wurden, musste die Rollerfahrerin ebenfalls abbremsen und kam auf regennasser Fahrbahn zu Sturz.

Hierbei zog sie sich schweren Verletzungen zu.

Pannen-Fahrzeug auf der B9 führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Morgen

Speyer (ots) – 26.10.2020, 05:50 – 07:36 Uhr – Am Montagmorgen 26.10.2020 gegen 05:50 Uhr blieb ein auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen fahrender Pkw kurz vor der Ausfahrt Speyer-Nord aufgrund eines technischen Defekts auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Da an der Stelle kein Seitenstreifen vorhanden ist, wurde das Pannenfahrzeug durch die Polizei bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert. Der Verkehr staute sich zeitweise über ca. zwei Kilometern in Richtung Germersheim zurück.

Ab 07:36 Uhr waren wieder beide Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen freigegeben.