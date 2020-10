Trunkenheitsfahrt

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 25.10.2020 gegen 01:25 Uhr fiel einer Streife der Polizeiwache Maxdorf ein PKW auf, welcher die Hauptstraße in Maxdorf ohne Licht und augenscheinlich auch zu schnell befuhr. Bei dem 23-Jährige Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe/Geldbuße verhängt werden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Pkw passiert Bahnübergang trotz Rotlicht – Anzeige wegen Verkehrsordnungswidrigkeit

Römerberg (ots) – Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gegen einen 61-Jährigen Pkw-Fahrer aus Römerberg leitete die Polizei am Sonntag 25.10.2020, 15:02 Uhr ein. Dieser konnte von einer Streife am beschrankten Bahnübergang K26/Fahrweg beobachtet werden, wie er bei Rotlicht des Bahnübergangs kurzzeitig seine Geschwindigkeit verringerte, dann aber den Bahnübergang querte. Hierbei senkten sich die Schranken bereits. Dem Fahrer konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift der Verkehrsverstoß eröffnet werden.

Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 240EUR und ein Monat Fahrverbot. Die Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass das Passieren von Bahnübergängen bei bereits signalisiertem Anhaltegebot bzw. schließenden Schranken größte Gefahren birgt. Deshalb sind derartige Verkehrsverstöße gemäß Bußgeldkatalog auch mit entsprechend hohen Bußgeldern und Fahrverbot sanktioniert, die seitens der Polizei strikt verfolgt werden.