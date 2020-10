Darmstadt

Zivilbeamte nehmen 57-Jährigen fest und stellen Drogen sicher

Darmstadt (ots) – Ein 57-jähriger Mann aus Darmstadt wird sich nach seiner Festnahme am Mittwoch (21.10.) wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen.

Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg hatten den Darmstädter sowie seinen 26-jährigen Begleiter gegen 15 Uhr in der Rheinstraße kontrolliert. Zuvor konnten sie zwischen den Männern die Übergabe von Drogen beobachten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Ordnungshüter im Portemonnaie des 26-Jährigen drei Plomben Heroin sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bei dem 57-Jährigen stießen die Polizisten zudem auf eine weitere Plombe Crack und ein Einhandmesser. Somit endete der Tag des 57-Jährigen auf der Polizeiwache. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und eine Anzeige wegen des Verdachts des Drogenhandels gefertigt.

Zahlreiche Fahrverbote nach Abstandsmessung auf der A5 / Bei 169 km/h nur 19 Meter Sicherheitsabstand

Darmstadt (ots) – Am Montag haben Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Abstandskontrollen auf der A 5 zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz durchgeführt. Hierbei stellten die Ordnungshüter innerhalb nur einer Stunde insgesamt 78 Verstöße fest.

Ein Abstandsverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird. Da sich solche Verstöße immer im Bußgeldbereich befinden, hat dies auch Punkteeintragungen in Flensburg zur Folge.

11 Verkehrsteilnehmer unterschritten den Sicherheitsabstand so gravierend, dass sie für mindestens einen Monat den Führerschein abgeben müssen. Dies ist der Fall, wenn der Abstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Besonders unrühmlich fiel ein Wagenlenker mit Frankfurter Kennzeichen auf, welcher bei einer Geschwindigkeit von 169 km/h einen Sicherheitsabstand von lediglich 19 Meter einhielt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben den Kleinwagenfahrern unterschritten insgesamt 13 Lastwagenfahrer ebenfalls den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern. Eine Sattelzugmaschine mit deutscher Zulassung hielt hierbei lediglich einen Abstand von 15 Metern zum vorausfahrenden Lastwagen ein. Den Brummifahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Eintrag ins Punkteregister.

Mangelnder Sicherheitsabstand ist eine der Hauptursachen für teils schwere Verkehrsunfälle. Die Kontrollen auf den südhessischen Autobahnen werden deshalb regelmäßig fortgesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Dieb in Restaurant – Zeugen gesucht

Münster (ots) – Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am Donnerstagabend (22.10.) hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den flüchtenden Täter beobachten konnten.

Kurz nach 20 Uhr hatte der noch unbekannte Mann ein chinesisch-thailändisches Restaurant in der Darmstädter Straße betreten und eine Essensbestellung aufgeben. Während der Mitarbeiter der Lokalität mit der Zubereitung beschäftigt war, griff der Dieb unvermittelt über die Theke, schnappte sich ein dort liegendes Portemonnaie und rannte in Richtung Leskerstraße davon. Dort bestieg er einen grauen Kleinwagen und setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Täterbeschreibung:

Der Täter wurde als etwa 1,70 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Er hatte kurze Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer braunen Jacke sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Beamten in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Absage Fahrradcodierung

Griesheim (ots) – Die für Samstag 31.10.2020 im Rathaus geplante Fahrradcodierung der Polizei Griesheim wird aufgrund der aktuellen Gesamtsituation abgesagt.

Ein neuer Termin zur Fahrradcodierung wird voraussichtlich frühestens im Frühjahr 2021 stattfinden.

Griesheim: Postkasten durch Feuerwerkskörper beschädigt – 60 Briefe nicht mehr zustellbar

Griesheim (ots) – Am Freitagmittag (23.10.) gegen 13.45 Uhr, wurde der Polizei ein qualmender Briefkasten in der Hofmannstraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge, warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper in den dortigen öffentlichen Briefkasten. Rund 60 Briefe, die sich zu diesem Zeitpunkt darin befanden, fingen an zu qualmen. Der Großteil der Briefe wurde dabei komplett zerstört. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei in Griesheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? In diesem Zusammenhang möchten die Ermittler darauf hinweisen, dass die Mehrheit der darin befindlichen Briefe nicht zugestellt und auch nicht zugeordnet werden kann. Für Zeugenhinweise oder Rückfragen sind die Beamten unter der Rufnummer 06155/83850 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Parkender VW Polo beschädigt – Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Donnerstagvormittag (22.10.) beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen VW Polo, der am Fahrbahnrand der Werner-Heisenberg-Straße ordnungsgemäß geparkt war. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Heckklappe des Polo wurde beschädigt. Im Bereich der Beschädigungen wurde roter Fremdlack festgestellt.

Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug und den unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

