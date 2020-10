Grabschändungen – Schmuckplatten an Urnengräbern gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten zwei Schmuckplatten aus Bronze, die an Urnengräbern auf dem Hauptfriedhof angebracht waren. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 01.09.2020 bis zum 15.10.2020. Die Schadenshöhe der entwendeten Schmuckplatten wird derzeit auf 2.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen (ots) – Eine 49-Jährige kollidierte am Montag 19.10.2020 mit einer Straßenbahn und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro. Die Frau übersah gegen 8 Uhr beim Abbiegen im Bereich der Saarlandstraße eine kreuzende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen-Süd (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht vom 15.10.2020 auf den 16.10.2020 in ein Mehrfamilienhaus im Bereich der Hafenpromenade einzubrechen. Der Versuch scheiterte an der Hauseingangstür des Anwesens. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – 320 Euro Bargeld stahlen Unbekannte am Montag 19.10.2020 aus einem Pkw. Das Fahrzeug war zwischen 15 Uhr und 21.15 Uhr am Alwin-Mittasch-Platz geparkt. Das Bargeld befand sich in einem Geldbeutel. Dieser lag zum Tatzeitpunkt von außen einsehbar auf der Mittelkonsole.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firma

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum 16.10.2020 bis 19.10.2020 in eine Firma in der Erbachstraße ein, indem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Ob Gegenstände aus dem Firmengebäude entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen-Süd (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 19.10.2020 in einen Keller eines Anwesens an der Rheinpromenade ein. Aus dem Keller wurden zwei Fahrräder im Gesamtwert von 4.000 Euro gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.