Knapp an Frontalzusammenstoß vorbeigeschrammt

Bad Bergzabern/L 545 (ots) – Ein Mercedesfahrer befuhr am Montag 19.10.2020 gegen 09:15 Uhr, die L545 von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. Der 56-Jährige kam im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 78-Jährigen. Der Mercedes des Unfallverursachers kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.