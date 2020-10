Getränkemarkt-Angestellte beleidigt und bedroht – Kunden greifen ein

Speyer (ots) – Als der 34-jährige Mann auch im Hinblick auf andere Kunden von der Angestellten auf seine deutlich nach unten gerutschte Hose hingewiesen wurde, begann dieser die Frau wüst zu beschimpfen und versuchte sie körperlich anzugehen. Durch ein Zurückweichen der Angestellten blieb diese unverletzt. Hintergrund des Streits war der Hinweis der Angestellten, dass das vorgelegte Leergut bei dem benachbarten Discounter abzugeben sei.

Dieser Vorfall trug sich am Montag 19.10.2020 gegen 17 Uhr in einem Getränkehandel in der Else-Krieg-Straße zu. Anwesende Kunden konnte den in Rage geraten Mann letztlich zum Verlassen des Geschäfts bewegen. Die Polizei konnte den Beschuldigten nicht mehr antreffen.

Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung sowie zurückliegender polizeilicher Einsätze mit dem Mann sind dessen Personalien jedoch bekannt. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof und Am Sandhügel

Speyer (ots) – 12.10/13.10.2020 + 16.10.2020 – Von 12.10 auf 13.10.2020 kam es Am Sandhügel zum Diebstahl eines mittels Spiralkabelschloss gesicherten khakigrünen Herrencityrads der Marke BTWIN im Wert von ca. 300 EUR. Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am Freitag am Hauptbahnhof Speyer. Dort wurde ein ebenfalls mit Spiralkabelschloss gesichertes anthrazitfarbene Herrentrekkingrad der Marke Free im Wert von unter 50 EUR zwischen 06-14:30 Uhr entwendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrräder auch bei kurzfristigem Abstellen immer durch ein entsprechendes Schloss gegen Diebstahl zu sichern. Das Fahrrad sollte dabei nach Möglichkeit an einen festen Gegenstand angeschlossen werde, um ein Wegtragen zu verhindern. Weitere Hinweise im Hinblick auf das richtige Sichern ihres Fahrrads sowie verschiedene mechanische Möglichkeiten der Sicherung erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Gartenlaube

Speyer (ots) – 18.10.-19.10.2020 zwischen 15-09 Uhr – Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum Sonntag 18.10.2020 auf Montag 19.10.2020 in der Kleingartenanlage “Schwalbenbrunnen” ein Gartentor zu einem Gartengrundstück auf. Dort verschafften sie sich durch Aufhebeln einer Gartenlaubentür Zutritt in diese und entwendeten mehrere Flaschen Bier im Wert von ca. 5 EUR. Ob aus einer benachbarten Gartenlaube auch etwas entwendet wurde wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage Schwalbenbrunnen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.