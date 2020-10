Landau: Die Polizei-News

Jugendlicher leistet bei Festnahme Widerstand

Landau (ots) – Auf eine Jacke im Wert von ca. 250 Euro hatte es am Montagnachmittag 19.10.2020 ein 15-jähriger Ladendieb in einem Landauer Bekleidungsgeschäft abgesehen. Nachdem der Jugendliche zunächst die Flucht ergreifen konnte, wurde er schließlich durch zwei Ladendetektive des Geschäfts eingeholt und festgehalten.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte der Jugendlich erneut zu flüchten. Dies konnte durch die Polizeibeamten unterbunden werden. Bei der Festnahme leistete der Jugendliche Widerstand und schrie herum. Das Diebesgut konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Der 15-Jährige, der ein Einhandmesser bei sich trug, konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zusammen mit seiner Mutter die Dienststelle verlassen.

Verkehrsunfallbeteiligter geflüchtet

Landau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und ca. 10.000 Euro Sachschaden kam es am Montagmorgen auf der L509 zwischen Landau und Offenbach. Drei Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt hintereinander auf der L 509 in Fahrtrichtung Offenbach unterwegs, als der Fahrer des vordersten Fahrzeugs, einem weißen Transporter, sein Fahrzeug verlangsamte um auf den Mitfahrerparkplatz abzubiegen.

Die 55-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs in der Reihe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihr fahrende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben und die 55-jährige Autofahrerin verletzt.

Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit, er wird nun gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sich telefonisch unter 06341/2870 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.