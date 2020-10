Mannheim: SV Waldhof gibt Business Catering an Bedürftige aus

Mannheim – Über ein außergewöhnliches Essensangebot dürfen sich am morgigen Mittwoch, alle Bedürftige in und um Mannheim freuen. Durch den kurzfristigen Wegfall der Zuschauer bei der heutigen Partie gegen den F.C. Hansa Rostock gibt der SVW das bereits vorbereitete Business Catering an Bedürftige aus.

Jede und jeder Bedürftige hat die Möglichkeit am Mittwoch, den 21.10.2020 von 12:00 bis 15:30 Uhr sich an der Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions (Zugang über Gartenschauweg) seine Portion Rost- und Kammbraten mit Butterspätzle, Salzkartoffeln und Wurzelgemüse, sowie Champignon- und Zwiebelbratensauce abzuholen. Ein Salatbuffet steht ebenso zur Verfügung wie der Nachtisch aus Obstsalat und Schokoladencreme. Der SV Waldhof bittet darum, dass aus Hygienegründen eigene Behälter mitgebracht werden. Eine Ausgabe der Speisen ist sonst leider nicht möglich, ein Verzehr vor Ort generell auch nicht. Die Essensausgabe wird hinter der Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions in der Business Lounge erfolgen und ist gut ausgeschildert.

Im Zuge der steigenden Fallzahlen rund um das COVID-19-Virus bittet der SVW darum, dass sich an die bekannten Maßnahmen, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und dem Mindestabstand von 1,50m gehalten wird.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte der SV Waldhof Mannheim denen helfen, die mit der derzeitigen Situation besonders zu kämpfen haben. Der SVW ist schon seit mehreren Jahren im Rahmen der Herzbuwe-Projekte gesellschaftlich stark engagiert und auch ein Essensangebot für Bedürftige hat der Verein aus dem Mannheimer Norden bereits organisiert. So konnten bereits zum vergangenen Weihnachtsfest mehr als 200 Bedürftige in den Genuss einer traditionellen Weihnachtsgans mit Rotkohl und Knödeln kommen. Die damalige Aktion fand in der Business Lounge des Carl-Benz-Stadions statt.