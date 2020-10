Neustadt: StEA NW-Mitglied jetzt auch Bundeselternsprecher – Neue StEA-Wahl am 26. November 2020

Neustadt an der Weinstraße – Seit Sonntag, 18.10.2020, stellt der Stadtelternausschuss Neustadt an der Weinstraße mit Dr. Asif Stöckel-Karim einen von 5 Bundeselternsprechern der BEVKi (Bundeselternvertretung der Kinder in Kitas und Kindertagespflege). Der BEVKI vertritt die Interessen aller deutschen Familien in Kitas und Kindertagespflege gegenüber der Bundesregierung und Organisationen auf Bundesebene.

Bereits am 17. August waren mit Stöckel-Karim, Dr. Ute Heinemeyer und Benjamin Stihler sogar 3 Mitglieder des StEA NW in den Vorstand des LEA (Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz) gewählt worden, um dort unter anderem die gute Umsetzung des novellierten Kitagesetzes im Sinne der Elternmitwirkung zu begleiten. Auch im Bund ist eine stabile gesetzliche Grundlage für die Elternmitwirkung unerlässlich. Das diese bei der anstehenden Reform des SGB VIII geschaffen wird, dafür setzt sich auch Neustadts frisch gekürter Bundeselternsprecher Asif Stöckel-Karim ein.

Auch beim StEA NW stehen Neuwahlen an. Als Termin ist der 26.11. geplant, vorbehaltlich aktueller Entwicklungen. Es werden interessierte Eltern gesucht, die sich zur Wahl stellen wollen. Eine gesonderte Mitteilung dazu erfolgt zeitnah.