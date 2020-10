Ludwigshafen: Stadtnotizen 12.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Vortrag über Sozialrecht an der VHS

In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine Ludwigshafen, Frankenthal, Rhein-Pfalz-Kreis veranstaltet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen die Vortragsreihe „Ihr Mut schafft Perspektiven“. Der Auftakt der Reihe findet am Dienstag, 20. Oktober 2020, um 18 Uhr im Vortragssaal der VHS statt. Jürgen Scheidt, Richter am Sozialgericht in Speyer, spricht über die Möglichkeiten des Sozialrechts. Ob das Sozialamt die Heimkosten nicht übernehmen will, das Jobcenter die Miete nicht zahlt oder die Rentenversicherung eine Erwerbsunfähigkeitsrente ablehnt – mit dem Sozialrecht kommt man insbesondere als rechtlicher Betreuer häufig in Kontakt, wenn auch nicht immer mit dem Ergebnis, das man sich vorgestellt hätte. Bringt auch ein Widerspruch keinen Erfolg, bleibt immer noch der Gang zum Sozialgericht.

Die Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine Ludwigshafen ist ein Zusammenschluss der Betreuungsvereine in den Städten Ludwigshafen und Frankenthal sowie des Rhein-Pfalz-Kreises. Die Betreuungsvereine möchten mit der Reihe insbesondere ehrenamtliche Betreuer informieren. Bei allen Veranstaltungen hält sich die VHS an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung beschränkt und die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de. Die Vorträge dieser Reihe sind kostenfrei.

VHS-Vortrag: Klimagerechte Stadtentwicklung

Städte tragen mit ihren Gesamtemissionen erheblich zum Klimawandel bei und sind gleichzeitig von dessen Folgen in besonderem Maße betroffen. Was können Städte und Gemeinden für einen klimagerechten und energieeffizienten Stadtumbau tun, um diese Entwicklung aufzuhalten? Dr. Astrid Kleber hält am Freitag, 30. Oktober 2020, um 19 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen einen Vortrag zum Thema klimagerechte Stadtentwicklung. Sie arbeitet am „Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz“. Eine Anmeldung ist erforderlich an der VHS, Telefon 0621 504-2238, oder online auf der Seite www.vhs-lu.de.

VHS: Herstellung von Tinkturen, Cremes und Salben für den Hausgebrauch

An der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen findet am Samstag, 24. Oktober 2020, von 10.30 bis 15 Uhr ein Kurs zur „Herstellung von Tinkturen, Cremes und Salben für den Hausgebrauch“ statt. In diesem Kurs werden zunächst die Merkmale und Unterschiede von Tinkturen, Ölauszügen, Cremes und Salben erläutert, sowie verschiedene Verwendungszwecke beispielhaft gezeigt. Nach dem Theorie-Teil geht es direkt an die Zubereitung und Herstellung verschiedener Präparate, beispielsweise Ringelblumen- oder Rosskastaniencreme. Die Gebühr beträgt 42 Euro inklusive der Materialkosten. Weitere Informationen gibt es bei Juliane Krohn von der VHS, Telefon 0621 504-2017. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

VHS: Noch freie Plätze im Goldschmiede-Workshop

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet am Samstag, 24. Oktober 2020, einen ganztägigen Goldschmiede-Workshop in der hauseigenen Schmuckwerkstatt an. Die Teilnehmenden erlernen grundlegende Techniken der Schmuckgestaltung wie Feilen, Sägen und Hartlöten und wenden diese bei der Herstellung eines Schmuckstücks nach eigenem Entwurf an. Dabei werden handwerkliche Fähigkeiten wie auch Kreativität entwickelt und gefördert. Der Kurs beginnt um 10.30 Uhr und endet um 17.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 79 Euro. Materialkosten sind je nach Verbrauch bei der Dozentin zu entrichten. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de für den Kurs anmelden.

Glasperlenketten herstellen in LU kompakt

Ein eigenes Schmuckstück oder Kunstwerk aus Glasperlen herstellen können Senioren in einem entsprechenden zweitägigen Kurs im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66. Er findet am Mittwoch, 21. Oktober 2020, und Mittwoch, 28. Oktober 2020, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr statt und kostet acht Euro. Teilnehmende werden gebeten, eigene Perlen mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich in LU kompakt unter Telefon 0621 96364251 (montags bis mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr).

Energiearbeit, Gedächtnistraining und Gymnastik in LU kompakt

Karin Schreiner bietet wieder einen Kurs „Meditative Energiearbeit“ im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, an. Der Kurs startet am Montag, 19. Oktober 2020, um 11 Uhr und beinhaltet neun Kurstage. Die Teilnahme kostet 18 Euro. Ein Gedächtnistraining bietet Birgit Kurz am Freitag, 23. Oktober 2020, um 10 Uhr an. Die Teilnahme kostet einen Euro. „Start in die Woche mit Dehnen und Strecken auf dem Stuhl“ heißt ein neues Angebot von Monika Dietrich. Der Kurs findet zwischen 19. Oktober und 16. November an fünf Montage von 9 bis 10 Uhr statt und kostet fünf Euro. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621 96364251 (montags bis mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr).

Forum Café Klick trifft sich wieder

Im „Forum Café Klick“ des Cafés Klick, Internetcafé für Senioren, können sich Senioren rund um die Themen Computer, Internet und Smartphones austauschen. Anwesende können den jeweiligen Leiter der Treffen auch Fragen stellen. Die nächsten Treffen sind am Montag, 19. Oktober 2020, von 14 bis 15.30 Uhr und am Montag, 26. Oktober 2020, zur selben Zeit. Eine Anmeldung ist erforderlich in LU kompakt, Benckiserstraße 66, unter Telefon 0621 96364251 (montags bis mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr). Die Gebühr beträgt 3,50 Euro für die Teilnahme am Forum.

Sprechstunde entfällt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers von Oppau, Frank Meier, am Donnerstag, 15. Oktober 2020 entfällt.

Schmuckplatten gestohlen

An den Urnenmauern auf dem Hauptfriedhof Ludwigshafen sind in den vergangenen Tagen mehrfach Schmuckplatten gestohlen worden. Der vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe beauftragte Sicherheitsdienst kontrolliert verstärkt. Die Polizei ist informiert. Sachdienliche Hinweise, auch der regionalen Entsorgungsbetriebe im Schrott- und Metallhandel, bitte an die Friedhofsverwaltung (Telefon 0621-504 4849).

Carina Richtstein als Standesbeamtin bestellt

Zum 1. Oktober 2020 hat die Verwaltungsangestellte Carina Richtstein den Dienstposten einer Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Ludwigshafen am Rhein übernommen. Damit sind insgesamt zehn Standesbeamte in der Stadtverwaltung tätig.

Anke Massot als Standesbeamtin bestellt

Zum 9. Oktober 2020 wird die Stadtinspektorin Anke Massot den Dienstposten einer Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Ludwigshafen am Rhein übernehmen. Damit sind insgesamt elf Standesbeamte in der Stadtverwaltung tätig.

Warnstreik am 14. Oktober – Einschränkungen bei Dienstleistungen der Stadtverwaltung zu erwarten

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 14. Oktober 2020, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, daher kommt es an diesem Tag voraussichtlich insgesamt zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Stadtverwaltung.

Die Kindertagesstätten der Stadt Ludwigshafen bleiben aus diesem Grund geschlossen. Eine Betreuung der Kinder ist am 14. Oktober nicht möglich. Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag anderweitig sicherstellen.

Betroffen ist auch das Hallenbad Süd. Es bleibt an diesem Tag geschlossen.