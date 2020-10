Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahrzeug zerkratzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unbekannte beschädigten am/bis 11.10.2020 08:00 Uhr ein graues BMW Cabrio, das in der Winterbergstraße abgestellt war. Die Unbekannten zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird mit mind. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Zu Zweit auf E-Scooter – Führerschein benötigt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren befuhren am 11.10.2020 gegen 15:15 Uhr auf einem E-Scooter die Weinstraße in Hambach. Die 15-Jährige lenkte den Scooter. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Scooter drei Fahrstufen einschalten konnte, wobei die höchste Fahrstufe eine Geschwindigkeit von ca. 40 km/h ermöglichte. Die 15-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die für den Betrieb des Scooters im öffentlichen Verkehr erforderlich wäre. Zudem war der Scooter nicht versichert.

Neustadt: Eine Person – Drei Haftbefehle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gleich drei Haftbefehle konnten Beamte des Bundespolizeireviers in Neustadt an der Weinstraße am 12. Oktober 2020 vollstrecken. Bei der Kontrolle des Mannes im Hauptbahnhof Neustadt stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach gesucht wird. In drei Strafbefehlen des Amtsgerichtes Neustadt an der Weinstraße wurde er zweimal wegen Diebstahl und einmal wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Gesamtstrafe von 4267,50 EUR oder ersatzweise 264 Tagen in Haft verurteilt. Da die Person die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Frankenthal verbracht.