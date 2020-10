Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit scherverletzter Person und unfallflüchtigem Verursacher auf der A3 bei Limburg

Am Sonntag, 11.10.2020 um 22:38 Uhr kam es auf der Autobahn 3

bei Limburg in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem folgeschweren Verkehrsunfall,

bei dem der 23-jährige Fahrer eines grauen BMWs mit Kölner Kennzeichen schwer

verletzt wurde. Der genaue Unfallhergang konnte noch nicht rekonstruiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr aus unbekannter Ursache ein Fahrzeug der

Sprinter-Klasse auf den BMW des 23-jährigen auf, worauf der BMW ins Schleudern

geriet und schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stehen kam. Durch den Unfall

wurde der 23-jährige BMW-Fahrer schwer verletzt. Ersthelfer konnten am rechten

Fahrbahnrand ein weißes Fahrzeug der Sprinterklasse beobachten, aus dem ca. 5

Personen ausstiegen. Kurz nach dem Anhalten entfernte sich das Sprinterfahrzeug

vom Unfallort auf der A3 in südliche Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Sonntag, 11.10.2020 um 22:38 Uhr auf der

Autobahn 3 bei Limburg befunden haben, die Angaben zum Unfallhergang und/oder

Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug (Sprinter-Klasse, weiß, besetzt mit 5

Personen und mit starker Beschädigung der Front) machen können.

Person stirbt bei Verkehrsunfall auf A66 – Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

A 66, zwischen Diedenbergen und Hofheim, Fahrtrichtung

Frankfurt, Samstag, 10.10.2020, gegen 13.25 Uhr

(pa)Am Samstagnachmittag kam es auf der A66 bei Hofheim am Taunus zu einem

tödlichen Verkehrsunfall. Das Unfallgeschehen ereignete sich gegen 13:25 Uhr

zwischen den Anschlussstellen Diedenbergen und Hofheim in Fahrtrichtung

Frankfurt am Main. Ein Sportwagen der Marke Lamborghini, gefahren von einem 29

Jahre alten Mann, prallte aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen die

Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit einem Skoda. Beide Fahrzeuge

gerieten in Vollbrand. Die Person am Steuer des Skodas verstarb noch an der

Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern derzeit noch an.

Der Fahrer des Lamborghinis kam verletzt in ein umliegendes Krankenhaus und

wurde im Anschluss an die Behandlung vorläufig festgenommen.

Weitere Unfallbeteiligte waren ein 55-jähriger Opelfahrer und ein 47-jähriger

Fahrer eines Peugeots, die beide zur ärztlichen Behandlung ebenfalls in

umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, sowie ein 18-jähriger Fahrer eines

Audis, der unverletzt blieb.

Zeugenaussagen zufolge soll dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen

sein, an dem drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein sollen. Hierbei soll es sich

neben dem verunfallten Lamborghini um einen weiteren Sportwagen desselben

Herstellers sowie einen Porsche gehandelt haben. Beide Fahrzeugführer sollen von

der Unfallstelle geflüchtet sein.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde

ein Unfallsachverständiger hinzugezogen sowie die beteiligten Fahrzeuge

sichergestellt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden

voll gesperrt.

Nach umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten noch am

Samstagabend der gesuchte Lamborghini in einem Hofheimer Stadtteil und der

Porsche in Nordrhein-Westfalen sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den

Fahrern dauern an.

Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet mögliche Unfallzeugen sowie Personen, denen

die drei Sportwagen im Vorfeld aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer

(06192) 2079 – 0 zu melden.

Anhänger von Holztransporter umgekippt-Fußgängerin verletzt

Wiesbaden, Mainzer Str./Kasteler Str., Samstag, 10.10.2020,

17.02 Uhr

Am Samstagnachmittag um 17.02 Uhr ist in der Kasteler Straße eine 21- jährige

Passantin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Beim Linksabbiegen

von der Mainzer Straße in die Kasteler Straße ist der Anhänger eines

Holztransporters unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich aus bislang unbekannten

Gründen umgekippt und hatte hierbei auf dem Hänger befindliche Holzstämme

verloren. Bei dem Unfall wurde die Passantin, die an der dortigen Bushaltestelle

wartete, von einem Baumstamm erfasst und schwer, aber glücklicherweise nicht

lebensgefährlich verletzt. Der 28-jährige Fahrer des LKW aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis hatte angegeben, dass er aufgrund eines zu spät

wahrgenommenen PKW im sogenannten toten Winkel ein Ausweichmanöver habe machen

müssen, in dessen Folge der Anhänger umgekippt sei. Zeugen wiederrum hatten

angegeben, dass der LKW mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich

gefahren sei. Die Kasteler Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise

voll gesperrt werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger

beauftragt, um das Unfallgeschehen zu begutachten. Der LKW wurde durch die

Polizei sichergestellt. An dem Buswartehäuschen und dem Anhänger des LKW

entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten

Hinweise an das 5. Polizeirevier unter 0611 – 3452540 zu richten.

Leichtverletzte nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Wielandstraße Ecke Konrad-Adenauer-Ring, 10.10.2020, gg. 09.45 Uhr

(kk)Am Samstagmorgen kam es im Einmündungsbereich

Konrad-Adenauer-Ring / Wielandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei

Beteiligte, darunter auch ein 3-jähriges Kind, leicht verletzt wurden. Erste

polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass eine 25-Jährige mit ihrer Mercedes

A-Klasse den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Biebricher Allee in Fahrtrichtung

Wielandstraße befahren hatte. Zeitgleich habe ein 35-Jähriger mit seinem

3-jährigen Kind in einem Ford-Focus den Konrad-Adenauer-Ring in

entgegengesetzter Richtung befahren und habe in die Wielandstraße abbiegen

wollen. Hierdurch stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei alle Fahrzeuginsassen

leicht verletzt wurden. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern gebracht.

Rheingau-Taunus

Landesstraße 3337: Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten

Bad Schwalbach (ots)

Auf der Landestraße 3373 zwischen Aarbergen-Michelbach und Hohenstein-Holzhausen über Aar kam es am Sonntagabend gegen 19:14 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein 18jähriger Fahranfänger aus Aarbergen geriet, mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem VW Golf in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Hyundai eines entgegenkommenden 24jährigen aus Endlichhofen / RLP. Im Fahrzeug des 18jährigen befanden sich noch ein 17jähriger Beifahrer und eine 18jährige Mitfahrerin, beide ebenfalls aus Aarbergen. Nach notfallärztlicher Versorgung vor Ort mussten alle vier Personen schwer verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen besteht aber bei keiner der vier Beteiligten Lebensgefahr. Die Freiwillige Feuerwehr aus Michelbach unterstütze die Bergung, sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten. Die Landesstraße war zwischen 19:15 und 21:15 Uhr voll gesperrt.