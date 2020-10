Einbruch in Bäckerei, Flörsheim, Bahnhofstraße, Sonntag, 11.10.2020, 21:30 Uhr bis Montag, 12.10.2020, 04:20 Uhr,

(Hu)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in eine Bäckerei in Flörsheim eingedrungen. Nachdem die Täter zunächst versuchten, zwei Fenster aufzuhebeln, stiegen sie schließlich über eine gewaltsam zerstörte Fensterscheibe in den Betrieb in der Bahnhofstraße ein und machten sich auf die Suche nach Wertvollem. Bei einer Kasse wurden die Diebe fündig und stahlen hieraus mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Hinweisgeber, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

Angestellte bedroht und beleidigt, Eschborn, Berliner Straße, Sonntag, 11.10.2020, gegen 13:00 Uhr,

(Hu)Ein Mann hat am Sonntagmittag die Angestellte eines Bistros in der Berliner Straße in Eschborn bedroht und beleidigt. Der Unbekannte soll gegen 13:00 Uhr das Ladengeschäft betreten und die Geschädigte direkt mit Worten bedroht, Geld gefordert und der Frau Beleidigungen zugerufen haben. Nachdem die Frau auf die Drohungen nicht reagierte, floh der Mann in Richtung des Kreisels an der Sossenheimer Straße. Laut Angaben der Geschädigten soll dieser etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Bekleidet sei er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem „Engelbert Strauß“ Emblem vorne und einer weißen Arbeitshose gewesen. Zudem soll er helle Sneaker getragen haben. Der Mann führte außerdem einen großen schwarzen Hund mit einer grünen Leine mit sich. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter (06196) 9695-0 entgegen.

Mit Baseballschläger aufeinander eingeschlagen, Kelkheim, Frankenallee, Sonntag, 11.10.2020, 02:20 Uhr,

(Hu)In Kelkheim ist es in der frühen Sonntagnacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 28-Jähriger aus Kelkheim war mit einem 32-Jährigen, welcher ebenfalls aus Kelkheim stammt, in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Männer mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Dieser habe seinem Angreifer dann den Schläger entrissen und sei zum Gegenangriff übergegangen. Beide Männer wurden durch die Schlägerei verletzt. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung zu, die Polizei in Kelkheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Frau bei Auseinandersetzung in S-Bahn verletzt, Eschborn, Bahnhof Eschborn-Süd, Donnerstag, 08.10.2020, gegen 17:30 Uhr,

(Hu)In einer S-Bahn ist es am Donnerstagnachmittag bei Eschborn zu Streitigkeiten gekommen, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Ein 66 Jahre alter Mann und dessen 19 Jahre als Begleiterin hätten in der S-Bahn in Richtung Frankfurt einen Mann auf die Einhaltung der Abstandsregeln hingewiesen. Hierauf soll der unbekannte Täter die Frau geschubst und geschlagen haben, welche hierdurch verletzt wurde. Zu dem Schläger liegt eine Täterbeschreibung vor. Er soll zwischen 15 und 20 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er habe eine normale Statur, schwarze Haare und einen Bart gehabt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter (06196) 9695-0 zu melden.

Trickbetrüger unterwegs, Schwalbach, Bahnstraße, Donnerstag, 08.10.2020, 10:00 Uhr,

(Hu)Bereits am vergangenen Donnerstagvormittag ist ein älteres Ehepaar in Schwalbach von Trickbetrügern heimgesucht worden. Der 84-jährige Senior wurde zunächst von einem Mann angesprochen der vorgab, den Geschädigten von früher zu kennen. Auf diesem Weg erschlich sich der Betrüger das Vertrauen des Geschädigten und dessen Ehefrau. Im Verlauf des Zusammentreffens täuschte der Mann seine Hilfsbedürftigkeit vor und ergaunerte von den Geschädigten Bargeld. Der unbekannte Mann soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1, 75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem sei er von kräftiger Statur gewesen. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose. Er soll in Begleitung eines weiteren jüngeren Mannes gewesen sein, zu diesem liegt jedoch keine Personenbeschreibung vor. Die Männer sollen mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

Auto zerkratzt, Kelkheim, Hornau, Rotebergstraße, Freitag, 09.10.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 08:00 Uhr,

(Hu)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist in Hornau ein Pkw erheblich beschädigt worden. Der BMW des Typs 320i war in der Rotebergstraße geparkt, als Unbekannte die komplette Beifahrerseite des Autos zerkratzten. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter (06195) 6749-0 entgegen.

Nach Zusammenstoß flüchtig, Hattersheim, Eddersheim, Flörsheimer Straße, Samstag, 10.10.2020, gegen 17:15 Uhr,

(Hu)Ein unbekannter Autofahrer war am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr an einem Verkehrsunfall in Eddersheim beteiligt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Ein 62-jähriger Fahrer eines schwarzen Audis war auf der Weidrichstraße in Eddersheim in Richtung Flörsheimer Straße unterwegs, welche er überqueren wollte. Hierbei kam ihm ein schwarzer Mercedes Benz, Typ C-Klasse, entgegen. Im Kreuzungsbereich der Flörsheimer Straße soll der unbekannte Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt des 62-Jährigen missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Mercedes flüchtete im Anschluss über die Flörsheimer Straße in Richtung Flörsheim. Bei diesem soll es sich um einen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben. Durch den Unfall entstand am Audi ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus unter (06192) 2079-0 zu melden.

1. Eigentumsdelikte

1 Portemonnaie und Apple AirPods aus geparktem PKW gestohlen

Tatort: 65830 Kriftel, Am Erdbeeracker

Tatzeit: Samstag, den 10.10.2020 zwischen 00:00 – 10:00 Uhr

Das Fahrzeug des Geschädigten wurde auf dem Parkplatz an dessen Wohnanschrift abgestellt. Durch unbekannte Täter wurde das verschlossene Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet und aus dem Fahrzeuginnenraum ein Portemonnaie mit einem hohen, dreistelligen Geldbetrag entwendet. Weiterhin nahmen der oder die Täter aus dem Fahrzeuginnenraum noch Kopfhörer der Marke Apple (Model „Airpods“) an sich und entfernten sich anschließend in unbekannt Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Sachverhalt machen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung.

Gewaltdelikte

1 Zwei Personen nach körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Tatort: 65795 Hattersheim, Heinestraße

Tatzeit: Sonntag, den 11.10.2020 um 04:59 Uhr

Ein 44-jähriger Hattersheimer geriet zunächst in einen verbalen Streit mit einer weiblichen Person. Im Zuge dieser Streitigkeiten schlug der Beschuldigte der Dame mit der flachen Hand ins Gesicht. Eine männliche Person, welche hinzukam um den Streit zu schlichten, wurde daraufhin unvermittelt mit Faustschlägen attackiert. Der Geschädigte fiel hierbei zu Boden und wurde dort weiter mit Tritten gegen den Oberkörper und den Kopf traktiert, sodass der Geschädigte kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den Beschuldigten vor Ort festnehmen. Nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft wurde die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Verkehrsdelikte

1 Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Unfallort: 65779 Kelkheim, Höchster Straße

Unfallzeit: Samstag, den 10.10.2020 um 14:45 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Höchster Straße aus Richtung Frankenallee kommend in Richtung Industriegebiet. Eine 83-jährige Dame ging fußläufig in gleiche Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenprall zwischen dem Fahrradfahrer und der Dame, bei dem die Dame stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Dame zu kümmern bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallhergang und zu dem flüchtigen Fahrradfahrer nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06145/6749-0 entgegen.

2 Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallort: 65779 Kelkheim, Gagenring / Auffahrt zur B8

Unfallzeit: Samstag, den 10.10.2020 gegen 11:00 Uhr

Zum besagten Unfallzeitpunkt befuhren beide Fahrzeuge den Gagenring in Kelkheim und beabsichtigten auf die B8 in Richtung Bad Soden aufzufahren. Das vorausfahrende Fahrzeug hielt am dortigen „Vorfahrt gewähren“, Verkehrszeichen. Das dahinter befindliche Fahrzeug fuhr auf. Die Mitfahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen und wurde zur ärztlichen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

1. Gewaltdelikte

1. Gefährliche Körperverletzung durch Einsatz von Reizstoff

Tatzeit: Freitag, 09.10.2020, gg. 19:20 Uhr Tatort: 65239 Hochheim, Sandstraße, S-Bahnhof

Am Freitagabend kam es im Bereich des S-Bahnhofes in der Hochheimer Sandstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16jährigen Geschädigten aus Hochheim und mehreren unbekannten Tätern. Dabei versuchte einer der Täter den Geschädigten mit einem Fahrradkettenschloss im Gesicht zu treffen, dies gelang jedoch nicht.

Ein weiterer unbekannter Täter setzte Pfefferspray ein und traf den Geschädigten damit im Augenbereich. Der Geschädigte wurde dadurch verletzt.

Zu drei Tätern liegen die folgenden Täterhinweise vor:

Täter 1 (Pfefferspray): dünn blonde Locken 1,75 m graue Trainingsjacke von Paris Saint Germain blaue Jeans vermutlich Italiener möglicher Name: Luca

Täter 2: dunklere Hautfarbe blauer Pullover Fahrradkettenschloss in der Hand

Täter 3: dick 1,75 m roter Pullover

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Flörsheim unter der Tel.-Nr.: 06145-547640 erbeten.

2. Gefährliche Körperverletzung mit Ledergürtel

Tatzeit: Samstag, 10.10.2020, gg. 00:56 Uhr Tatort: 65824 Schwalbach, Am Kronberger Hang

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen mehreren Personen im Bereich eines Schnellrestaurants in Schwalbach zu einer zunächst verbalen, später aber auch handgreiflichen, Auseinandersetzung. Während einer verbalen Provokation einer unbekannten männlichen Person in Richtung eines 19jährigen Geschädigten aus Frankfurt, entfernt der Haupttäter seinen Ledergürtel aus seinem Hosenbund. Mit diesem Gürtel schlug er in Richtung des Kopfes des Geschädigten und traf ihn am Hals. Der Geschädigte wurde durch den Schlag oberflächlich am Hals verletzt. Außerdem wurde dessen silberne Halskette beschädigt.

Zu drei Tätern liegen die folgenden Täterhinweise vor:

Haupttäter:

männlich

südländisches Erscheinungsbild

16/17 Jahre alt

180 cm groß

normale Statur

schwarze kurze Haare, Seiten kurzgeschoren

Oberlippenbart

Bekleidung: schwarze Jacke und blaue Jeanshose

Provokateur:

männlich

schlank

beigefarbene Kappe der Marke „Gucci“

Im Nachgang konnten zwei Personen festgestellt und kontrolliert werden auf die die Beschreibung der Täter passte. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

Verkehrsdelikte

1. Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unfallzeit: Do., 08.10.2020, gg. 08:20 Uhr Unfallort: Gem. Hofheim-Wallau, L3017, Auffahrt zur A66 Richtung Frankfurt

Zur Unfallzeit kam es im Bereich der Autobahnauffahrt zu BAB 66 (Fahrtrichtung Frankfurt) in Hofheim-Wallau auf der L3017 zu einem Auffahrunfall im Bereich der dortigen Lichtzeichenanlage. Der Unfallverursacher, welcher mit seinem VW Polo unterwegs war, fuhr auf das haltende Fahrzeug des Unfallgeschädigten, welcher mit seinem Chevrolet unterwegs war, auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,00 EUR. Bei der folgenden Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzte Funkstreife festgestellt, dass der Unfallgeschädigte zur Unfallzeit nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde gegen den Unfallgeschädigten eingeleitet.

2. Verkehrsunfall mit Sachschaden infolge einer Trunkenheitsfahrt

Unfallzeit: Fr., 09.10.2020, gg. 22:55 Uhr Unfallort: 65812 Bad Soden, B 8 zwischen Königstein und Kelkheim

Zur Unfallzeit kam es im Bereich Bundesstraße B 8 zwischen Königstein und Kelkheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 24jähriger Kelkheimer befuhr mit seinem PKW die B8 aus Königstein kommend in Richtung Kelkheim. Kurz hinter der Einmündung nach Bad Soden verlor er die Kontrolle über seinen PKW und rutschte in den Graben am linken Fahrbahnrand, wo er gegen einen Leitpfosten prallte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750,00 EUR. Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzte Funkstreife Alkoholgeruch in der Atemluft des Geschädigten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von 0,76 Promille. Eine Blutentnahme wurde sodann angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet.

3. Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Fr., 09.10.2020, gg. 14:15 Uhr Unfallort: 65760 Eschborn, Sossenheimer Straße

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Sossenheimer Straße in Eschborn in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auffahrunfall. Ein 36jähriger Unfallbeteiligter aus Frankfurt hielt verkehrsbedingt mit seinem schwarzen Audi A 6 auf der Sossenheimer Straße in Richtung Frankfurt kurz vor der Auffahrt zur L3005 an einer Lichtzeichenanlage. Ein weiterer Unfallbeteiligter, ein 21jähriger BMW-Fahrer aus Eschborn, hielt hinter dem Audi an. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend in das Heck des BMW auf, woraufhin dieser mit seiner Fahrzeugfront in das Heck des Audi geschoben wurde. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von ca. 5000,00 EUR.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallteilnehmer nachzukommen.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

4. Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Fr., 09.10.2020, gg. 09:00 Uhr – 20:00 Uhr Unfallort: 65812 Bad Soden, Uhlandstraße

Im Laufe des Freitags war ein schwarzer Audi A5 im Bereich der Uhlandstraße in Bad Soden ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem Kraftfahrzeug das abgestellte Fahrzeug und verursachte hierbei einen Unfallschaden im Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzugehen. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 EUR.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

Sonstiges

1. Sachbeschädigung an zwei Bushaltestellen

Tatzeit: Fr., 09.10.2020, 20:30 Uhr – 20:45 Uhr Tatort: 65824 Schwalbach, Westring/Ostring

Zur Tatzeit warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Glasscheibe der Bushaltestelle „Fußgängerbrücke“ sowie „Hessenstraße“ am Westring / Ostring in Schwalbach ein.

An den Tatorten konnte jeweils ein großer Stein aufgefunden werden. Dieser wurde spurenschonend sichergestellt.

Bei den Tätern soll es sich um zwei jugendliche, männliche Personen im Alter von 16-18 Jahren gehandelt haben. Einer der Täter habe zur Tatzeit eine rote Sporthose sowie eine dunkle Jacke getragen. Der zweite Täter trug eine weiße Mütze sowie weiße Turnschuhe.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,00 EUR. Die Täter flüchten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.