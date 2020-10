Neustadt: „Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran“ von 08. bis 11. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Moses wächst alleine auf, da sein Vater den ganzen Tag in der Arbeit ist und die Mutter die Familie bereits kurz nach Moses‘ Geburt verlassen hat. In dem heruntergekommenen Viertel wendet sich Moses auf der Suche nach Liebe und Anerkennung Prostituierten zu.

Um diese bezahlen zu können, bedient er sich am kargen Haushaltsgeld. Damit sein Vater nichts davon bemerkt, klaut Moses Konserven im Laden von Monsieur Ibrahim und glaubt, dass dieser nichts merkt. Doch der hat den jüdischen Jungen schon längst durchschaut und behandelt ihn freundlich und mit Respekt, obwohl er weiß, dass er ihn bestiehlt. Diese Geschichte ist voller Witz und Charme und erzählt vom Kummer, vom Verlust, vom Tod, von der Liebe, vom Erwachsenwerden und von Toleranz.

Eine Produktion des Theaters „Alte Werkstatt Frankenthal“ zu Gast in der Kurve, es spielt: Tobias Brohammer, Inszenierung: Johanna Regenauer

„Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran“ von Eric-Emmanuel Schmitt

Termine:

Donnerstag, 8.10.2020 um 20 Uhr

Freitag, 9.10.2020 um 20 Uhr

Samstag, 10.10.2020 um 20 Uhr

Sonntag, 11.10.2020 um 17 Uhr

Eintritt: 18,- Euro, Vorverkauf Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Telefon 06321/88930, kontakt@quodlibet.de