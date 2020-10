Neustadt: Jugendorchester der Kolpingskapelle Hambach gibt Konzert

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 04.10.2020, hatte das Jugendorchester der Kolpingskapelle Hambach seinen ersten Auftritt während der Corona-Zeit. Mit dem nötigen Mindestabstand und der zugelassenen Zuhörerzahl hat das Orchester in der Pauluskirche Hambach Filmmusik zum Besten gegeben, welches ursprünglich für das Pfingstkonzert letzten Juni geplant war.

Mit Star Wars, A friend like me (Aladdin), Happy und Morricone Portrait begeisterten die Jugendlichen unter der Leitung des Dirigentenduo Max Stutz und Thomas Förster die Zuschauer.

Mit einem weinenden Auge verabschiedeten die Jugendlichen ihren Dirigenten Thomas Förster an diesem Abend, der studienbedingt das Dirigat nicht mehr weiterführen kann. Als Nachfolgerin wird Britta Mohr zusammen mit Max Stutz die Leitung des Jugendorchesters übernehmen.

Im Anschluss des Konzerts hat man den Nachmittag mit Getränken und Knabbereien in gemütlicher Runde unter den zulässigen Hygienevorschriften ausklingen lassen.