Exhibitionist im Kurpark, Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, 04.10.2020, gg. 22.40 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Kurpark hat sich am Sonntagabend ein Unbekannter gegenüber einer Frau in schamverletztender Weise gezeigt. Gegen 22.40 Uhr war eine 49-Jährige mit ihrem Hund zu Fuß im Kurpark unterwegs. Als sie sich einem auf einer Parkbank sitzenden Mann näherte, entblößte sich dieser gegenüber der Passantin, die ihre Gassi-Runde in Richtung Louisenstraße fortsetzte. Nach Angaben der Frau sei ihr der Unbekannte zunächst gefolgt und bei Anblick einer sich nähernden Polizeistreife in den Kurpark geflohen. Beschrieben wurde der Exhibitionist als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 180cm bis 185cm groß. Er habe einen dunklen Teint, dunkle kurze Haare und einen Oberlippenbart gehabt. Getragen habe der Mann einen grünen Parka mit Fellkragen, Jeans und weiße Turnschuhe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Einbruch in Supermarkt, Weilrod, Riedelbach, Talaue, 02.10.2020, 20.20 Uhr bis 04.10.2020, 10.00 Uhr

(pa)Am Feiertagswochenende nahmen Einbrecher einen Supermarkt in Weilrod Riedelbach ins Visier. Gewaltsam verschafften sich die Täter zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag Zugang in die Räumlichkeiten des in der Straße „Talaue“ gelegenen Discounters. Aus diesen entwendeten sie diverse Packungen Zigaretten. Zudem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 in Verbindung zu setzen.

In Villa eingebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, 03.10.2020, 23.30 Uhr bis 04.10.2020, 08.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Sonntag wurde im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eine Villa von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten begaben sich auf das in der Heinrich-von-Kleist-Straße gelegene Anwesen und drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Einbrecher bleiben ohne Beute, Neu-Anspach, Anspach, Heinrich-Schneider-Weg, 03.10.2020, 10.00 Uhr bis 04.10.2020, 18.15 Uhr

(pa)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen Unbekannte in Neu-Anspach in ein Wohnhaus ein. Zwischen Samstagmorgen und dem frühen Sonntagabend drangen die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das im Anspacher Heinrich-Schneider-Weg gelegene Einfamilienhaus ein. Zwar durchwühlten die Kriminellen mehrere Zimmer, jedoch brachen sie die Tat – vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms – schließlich ab. Sie flüchteten ohne Beute unerkannt vom Tatort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Autoaufbruch am Segelflugplatz, Weilrod, Riedelbach, Parkplatz Segelflugplatz, 04.10.2020, 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr

(pa)Auf dem Parkplatz des Segelflugplatzes bei Weilrod Riedelbach brachen Unbekannte am Sonntagnachmittag einen Hyundai ix55 auf. Die Tat ereignete sich in der kurzen Zeitspanne zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe der Beifahrerseite des SUV ein und entwendeten eine Bauchtasche samt darin befindlicher Geldbörse. Mögliche Zeugen der Tat sowie Personen, die in sonstiger Weise Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Ford aufgebrochen – Geldbörse gestohlen, Friedrichsdorf, Seulberg, Berliner Straße, 02.10.2020, 22.00 Uhr bis 03.10.2020, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Samstag wurde in Friedrichsdorf Seulberg ein Ford aufgebrochen. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines in der Berliner Straße geparkten Mondeo ein und stahlen ein im Fahrzeug befindliches Portemonnaie. Der Wert des Diebesgutes sowie der Sachschaden belaufen sich jeweils auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Zwei Verletzte und vier beschädigte Pkw, Oberursel, Hohemarkstraße, 04.10.2020, 21.50 Uhr

(pa)Am Sonntagabend hatte ein Verkehrsunfall in Oberursel zwei Verletzte und einen hohen Sachschaden zur Folge. Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr in der Hohemarkstraße in Höhe der Hausnummer 123. Der 34-jährige Fahrer eines VW Golf, der in Richtung Feldberg unterwegs war, überholte zunächst einen Audi und stieß im Rahmen des weiteren Überholvorgangs mit einem VW Touran zusammen, dessen 47 Jahre alter Fahrer sein Fahrzeug gerade wendete. Der 19-jährige Fahrer des Audi wich in der Folge nach rechts aus und streifte einen dort geparkten Mercedes. Bei der Kollision des Golfs mit dem Touran wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge waren durch den Aufprall beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der Touran durch die Kollision auf den dortigen Bahnübergang geschoben wurde, musste der Schienenverkehr vorübergehend eingestellt werden. Der Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen summiert sich auf insgesamt rund 35.000 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Sachbeschädigung an zwei geparkten Motorrädern

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorfer Straße Tatzeit: Samstag, 03.10.2020, 04:39 Uhr

Sachverhalt: Durch eine männliche Person wurden zwei geparkte Motorräder mutwillig umgeworfen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, bekleidet mit einem Parka. Bei den Motorrädern handelt es sich um eine graue und eine weiße Honda. Der Sachschaden wird auf 600 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 1200 oder per E-Mail unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dem oder den Tätern um Jugendliche handeln könnte.

Sachbeschädigung an mehreren PKW / Versuchter Diebstahl aus PKW

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Gymnasiumstraße Tatzeit: Freitag, 02.10.2020, 10:00 Uhr bis 03.10.2020, 10:00 Uhr

Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurden mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt, es wurde gegen die Seitenspiegel getreten und der Lack zerkratzt. Insgesamt wurden nach bisherigen Erkenntnissen vier Fahrzeuge beschädigt, ein schwarzer Subaru Outback, ein schwarzer Mitsubishi Pajero und ein blauer Mercedes-Benz AMG. Bei einem blauen VW Lupo wurde zudem versucht eine Tür des Fahrzeugs aufzuhebeln und es wurde eine Scheibe zerstört. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf 5.300 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 1200 oder per E-Mail unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dem oder den Tätern um Jugendliche handeln könnte.

Diebstahl aus geparkten PKW

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade Tatzeit: Freitag, 02.10.2020, 23:00 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 16:00 Uhr

Sachverhalt: Aus einer am Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse wurden mehrere Gegenstände und Bargeld entwendet, darunter auch eine Brille. Wie sich der oder die Täter Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafften konnte bislang noch nicht geklärt werden. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 1200 oder per E-Mail unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Königsteiner Straße Tatzeit: Freitag, 02.10.2020, 16:33 bis 16:40 Uhr

Sachverhalt: Durch Zeugen wurde eine rote Mercedes-Benz B-Klasse gemeldet, deren Fahrzeugführer besonders durch das Fahren von Schlangenlinien und Missachten des Rotlichts einer Lichtzeichenanlage auffiel. Der Fahrzeugführer, ein 56 Jahre alter Friedrichsdorfer, konnte dann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er erheblich alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Mehrere Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden zum Nachteil des gleichen Fahrzeugs

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Gymnasiumstraße Unfallzeit: Freitag, 25.09.2020, 17:000 Uhr bis Samstag, 26.09.2020, 13:00 Uhr und Freitag, 02.10.2020, 15:00 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 10:00 Uhr.

Sachverhalt: Erst an diesem Wochenende wurde bekannt, dass ein blauer Mercedes-Benz AMG bei zwei verschiedenen Unfällen beschädigt wurde. In beiden Fällen flüchtete der Unfallverursacher. In beiden Fällen wurde das Fahrzeug wohl im Vorbeifahren gestreift. Beim ersten Unfall wurde nur der oben genannte Mercedes-Benz beschädigt. Hier wird der Sachschaden auf 3.000 EUR geschätzt. Beim zweiten Unfall wurde zudem ein weiterer geparkter PKW beschädigt, hierbei handelt es sich um einen schwarz-grauen Opel Adam. Der Gesamtschaden wird auch hier auf 3.000 EUR geschätzt. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 1200 oder per E-Mail unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Homburger Landstraße Unfallzeit: Sonntag, 04.09.2020, 22:15 Uhr

Sachverhalt: Unmittelbar vor der Baustelle zwischen Friedrichsdorf und Köppern verlor der Fahrer eines grauen BMW bei einem Bremsvorgang, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dort mit mehreren Warnbaken und dem neu gesetzten Randstein. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 43 Jahre alter Friedrichsdorfer, flüchtete anschließend von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Versuchter Einbruch

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Mittelstedter Straße Tatzeitraum: Donnerstag, 01.10.2020, 13:00 Uhr bis Freitag, 02.10.2020, 09:30 Uhr Sachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter versuchte mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe eines leerstehenden Wohnhauses einzuwerfen. Als dies misslang, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter oder evtl. Zeugen nimmt die Polizei unter 06171-62400 gerne entgegen.

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Verkehrsunfälle vor.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Straftaten vor.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Stuhlbergstraße/Oberurseler Straße Unfallzeit: Freitag, den 02.10.2020, 08:20 Uhr

Sachverhalt: Ein 81-jähriger PKW-Fahrer aus Oberursel befuhr mit einem grauen Ford Focus die Stuhlbergstraße und wollte in die Oberurseler Straße einbiegen. Trotz eines STOP-Schildes bog er bei unklarer Verkehrslage ein und übersah eine vorfahrtsberechtigte 53-jährige PKW-Fahrerin aus Kronberg in einem blauen Kia Ceed. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 4.000 EUR geschätzt.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Trunkenheit im Straßenverkehr Tatort: B275 Richtung Usingen Tatzeit: Sonntag, 04.10.2020, 01:30 Uhr Der 22-Jährige Beschuldigte PKW-Fahrer aus Weilrod konnte auf der B275 in seinem Mercedes-Benz C 180 fahrend angetroffen werden. Bei einer durchgeführten Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 22-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallort: L3041aus Richtung Neu-Anspach in Richtung B456 Unfallzeit: Samstag, 03.10.2020, 12:41 Uhr

Sachverhalt: Eine 62 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Wehrheim, ein 65 Jahre alte PKW-Fahrer aus Heidenrodund eine 32 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Hilgert befuhren in dieser Reihenfolge die L3041. Auf Höhe des „Hirtenhofs“ wollte die 62-Jährige nach links zu dem Hirtenhof abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Der 65-Jährige hielt verkehrsbedingt hinter der 62-Jährigen an. Die 32-jährige PKW-Fahrerin bemerkte das Halten der beiden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit ihrem schwarzen VW Golf fast ungebremst auf den grauen BMW X3 des 65-Jährigen auf. Zu einem Zusammenstoß mit dem grauen VW der Vorausfahrenden kam es nicht. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihr 30 Jahre alter Mitfahrer, sowie der BMW-Fahrer und seine 60 Jahre alte Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt.

Schmitten, Niederreifenberg, Brunhildestraße, 02.10.2020, gg. 17:30 Uhr

(pa)Am späten Freitagnachmittag kam es in Schmitten Niederreifenberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem ein Mann seine Partnerin leblos in der gemeinsamen Wohnung in der Brunhildestraße aufgefunden und die Rettung verständigt hatte, wurden die eingesetzten Rettungskräfte von dem alkoholisierten und mit der Situation augenscheinlich überforderten 41-Jährigen bedroht. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch unklaren Lage entsandte die Polizei mehrere Streifen zum Geschehensort und nahm den 41-Jährigen zunächst vorläufig fest. Vor Ort stellte ein Arzt fest, dass die 51 Jahre alte Frau verstorben war. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, bei dem sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben. Am Abend wurde der Festgenommene von der Polizeidienststelle entlassen. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei durchgeführt.